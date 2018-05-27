İyi Parti mitinginde yankesici skandalı

İyi Parti mitinginde vatandaşın cebine göz diken yankesicinin ünlü bir ismin ağabeyi olduğu ortaya çıktı.

Güncellenme 27 Mayıs 2018 14:43

24 Haziran seçimleri kapsamında siyasi partiler il il gezerek mitinglerine devam ediyor. Kalabalık ise esnafın hedef kitlesi olduğu kadar yankesicilerin de gözdesi konumunda. Bu kapsamda tüm programları takip eden hırsızlar, vatandaşın cebine göz dikmiş durumda. Son olarak ise 24 Mart’ta İyi Parti Genel Başkanı Meral Akşener’in Trabzon İl Başkanlığı binasının açılışı öncesi düzenlediği mitingde eski TFF temsilcilerinden Hasan Basri Halisçelik yankesicilerin kurbanı oldu.

Habertürk'ün iddiasına göre, bir yankesici Halisçelik’in cebinde bulunan 1600 lira ile 400 doları alarak kayıplara karıştı. Şikayet üzerine harekete geçen güven timleri, 60 kameradan 160 saatlik görüntü izleyerek şüphelinin Yavuz S. ve Ankara’da olduğunu tespit etti. Bu kapsamda Ankara'da yapılan operasyonda, gözaltına alınan Yavuz S. tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Yakalanan hırsızın ünlü bir oyuncunun ağabeyi olduğu iddia edildi. Şüphelinin yakalandığını öğrenen Halisçelik, “Bu kişiyi yakalayan Trabzon Emniyeti Güven Timlerine teşekkür ediyorum. Umarım böyle olaylarla bir daha karşılaşmayız” ifadelerini kullandı.

Emniyet birimler ise bu tarz olaylar için vatandaşları uyardı. Mitinglere giden vatandaşların yanlarından para ve değerli eşya bulundurmamasını önerdi.