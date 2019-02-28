İyi Parti, Mersin çıkmazını nasıl çözecek?

İyi Parti Genel Başkanı Akşener, Mersin’de sürpriz bir aday çıkacaklarını, bu nedenle çok mutlu olduğunu söyledi.

Güncellenme 28 Şubat 2019 12:13

İyi Parti Genel Başkanı Meral Akşener, YSK’nın Burhanettin Kocamaz hakkında verdiği karar hakkında ilk kez konuştu. Akşener, Mersin’de sürpriz bir aday çıkacaklarını söyledi.

Akşener: Çok mutluyum

Akşener; YSK kararının bu şekilde çıkabileceğini itirazlarına ret geldiği zaman anladıklarını, bunu beklediklerini, Mersin’de sürpriz bir adayları olduğunu, tüm zorlu şartlara rağmen mücadeleye devam edeceklerini, Mersin yarışından kopmadıklarını, engellere rağmen Mersin'i yönetmek üzere talip olacaklarını, kazanacak ve güçlü bir adaylarının olduğunu, bilinen bir isim olduğunu, bu nedenle çok mutlu olduğunu, müracaat tamamlandıktan sonra açıklayacaklarını söyledi.

DP’den de aday olamadı

Mersin İl Seçim Kurulu, Kocamaz'ın Demokrat Parti'den adaylığını kabul etmemişti. Demokrat Partinin, İl Seçim Kurulunun bu kararına yaptığı itiraz, YSK'nın gündemine gelmişti.

YSK, Kocamaz'ın adaylığını kabul etmeyen Mersin İl Seçim Kurulunun kararını yerinde bularak, Demokrat Partinin itirazını reddetmişti.