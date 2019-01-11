İyi Parti, "Mariam Kavakçı"yı bu sözlerle savundu

Cumhurbaşkanı Erdoğan'a danışman olarak atanan Merve Kavakçı’nın kızı Mariam Kavakçı'nın sosyal medyada linç edilmesine İyi Parti'den örnek bir açıklama geldi.

Güncellenme 11 Ocak 2019 16:32

Merve Kavakçı’nın kızı Mariam Kavakçı'nın Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın danışmanı olduğu iddiaları linç kampanyasına dönüştü. Kavakçı’ya sosyal medya ağıza aşınmayacak hakaretler edildi.

İyi Parti’den açıklama

Annesi Merve Kavakçı üzerinden hakaretlere de maruz kalan Mariam Kavakçı’nın bu kadar çok konuşulması sonrası İyi Parti Grup Başkanvekili ve İstanbul Milletvetili Yavuz Ağıralioğlu konuyu Meclis gündemine taşıdı.

“Bu pespayeliği de asla razı olamayız"

Ağıralioğlu, TBMM’de yaptığı açıklamada, "Mariam Kavakçı'nın saraya danışman atanmasına karşı çıkmak kadar boynumuza borç olan bir şey daha vardır. Hükûmete kızacağız diye bir kızcağızın, bir kadının izzetine, iffetine, namusuna bu kadar galiz cümlelerle saldırmak başka bir şeydir. Bu pespayeliği de asla razı olamayız" ifadelerini kullandı.

Cihangir İslam da açıklama yapmıştı

Öte yandan Saadet Partisi İstanbul Milletvekili Cihangir İslam’da Mermez Kavakçı’nın eski eşi olması sebebi ile sosyal medyadan bir açıklama yapmıştı. İslam, Mariam Kavakçı'nın kendisinin öz kızı olmadığını ama şık bir baba-kız ilişkileri olduğunu belirtmişti.