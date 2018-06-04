İyi Parti kurucusu FETÖ'yü böyle övmüş!

İyi Parti kurucularından ve milletvekili adaylarından olan Fatih Mehmet Şeker'in bir kitabında FETÖ'den ve liderinden övgüyle bahsettiği ortaya çıktı.

Güncellenme 04 Haziran 2018 11:04

İyi Parti'nin kurucu isimlerinden ve İstanbul 2. bölge 2. sıra Milletvekili adayı olan Genel Başkan Yardımcısı Doç. Dr. Fatih Mehmet Şeker'in yazdığı kitapta 15 Temmuz öncesi FETÖ elebaşı Fethullah Gülen'den ve örgütten övgüyle bahsettiği ortaya çıktı.

Sade bir zahid hayatı yaşıyormuş

Yeni Şafak'ın haberine göre, 'Türk Zihniyet Dünyası ve Hayat Felsefesi' adlı bir kitap yazan Şeker, Cumhuriyet Türkiye'sindeki ilk zümrenin hizmet hareketi olduğunu, Fetullah Gülen'in sade bir zahid hayatı yaşadığını, gözyaşları sürekli yüzünü ziyaret ettiğine göre samimiyetini sorgulamanın kimseye düşmeyeceğini söyledi.

FETÖ soruşturması geçirmiş

Şeker, İstanbul Medeniyet Üniversitesi'nde öğretim üyesi iken soruşturma geçirdi fakat FETÖ ile somut bağlantı bulunamadığı için hakkında işlem yapılmadı. Daha sonra görevinden istifa eden ve İyi Parti'den aday olan Şeker, 2015'in Temmuz'unda Dergah Yayınları'ndan çıkan 400 sayfalık kitabında tartışma yaratan ifadeler kullandı.

Sadece bir cemaat değil

Şeker, cemaatin sadece bir cemaat olmadığını, onların uzun süreli okuma saatlerinin insanları olduğunu, cemaatin hususi ehemmiyetinin burada toplanacağını, bu bakımdan cumhuriyet Türkiye'sinde defterin en başında yer alan zümre cemaat/camia ya da hizmet hareketi olduğunu, Fetullah Gülen'in şahsında kendisini bulan cemaatin Türk dini ve siyasi tarihinin mütearifelerinden biri olduğunun su götürmez olduğunu iddia etti.

Gülen’e övgüler

FETÖ elebaşını, Türk tarih tecrübesinin manevi otoritelerinden biri olarak öven Şeker, zevk ve ruh tarihinin ehemmiyetli bir cephesini bünyesinde toplayan zümrenin cemiyet içinde kalarak hayata yön verdiğini, Gülen'ni lideri olduğu hareketin bütün görkemine rağmen sade bir zahid hayatı yaşadığını, gözyaşlarının sürekli yüzünü ziyaret ettiğini ve samimiyetini sorgulamanın kimseye düşmeyeceğini yazdı.

Örgüt evinde kalmamış

Şeker'in arkadaşları, Fatih Mehmet Şeker’in öğrencilik yıllarında pek çok farklı yapıya ait öğrenci evinde kaldığını, onun FETÖ ile bağlantısına şahit olmadıklarını ancak bu satırları yazmasına da bir anlam veremediklerini belirtti.