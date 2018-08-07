İyi Parti kaynıyor! 15 Temmuz gazisi de istifa etti

15 Temmuz gazisi eski Emniyet Müdürü Mehmet Fatih Eryılmaz, İyi Parti'den ve buradaki görevlerinden istifa etti.

Güncellenme 07 Ağustos 2018 11:28

İyi Parti kurucusu ve GİK üyesi 15 Temmuz gazisi eski Emniyet Müdürü Mehmet Fatih Eryılmaz, partiden ve partisindeki görevlerinden istifa etti.

Verdiği istifa kararı ile ilgili açıklama yapan Eryılmaz, kem aletle kemalat olmayacağını, ortaya koyulan ilkelerin ilk kendileri tarafından çiğnendiğini, çiğnedikleri ilkelerle beraber, ülkenin her yerinde bu harekete umut bağlayan masum insanların umutlarını da yok ettiklerini, söylemlerin ve eylemlerin taban tabana zıt bir hale geldiğini, bu tabloda ahlâklı ve ilkeli siyaset yapmanın imkânsız olduğunu, bu nedenle İyi Parti üyeliği, kurucular kurulu üyeliği ve genel idare kurulu üyeliklerinden, istifa ettiğini söyledi.

İyi Parti’de dün istifa eden kurucu üyeler Yusuf Halaçoğlu, Özcan Yeniçeri ve Nevzat Bor'un istifalarına bugün bir yenisi daha eklendi.

“Gerekli kararlılık gösterilmedi”

Eryılmaz, yaptığı tüm itiraz ve eleştirilerin parti yetkilileri tarafından "doğru söylüyorsun, altına imza atarız ancak şimdi zamanı değil" denilerek oyalandığını belirterek, “O beklenen zamanın gelmesi için partinin ana siyasetinin, strateji ve söylemlerinin partinin yetkili kurullarında belirlenmesi için çalışmak gerekirken, parti yetkili kurullarında bulunanların ekserisi kendi yetki ve sorumluluk alanlarında gerekli kararlılığı göstermemiştir” dedi.

“Düşünülmesi gereken milletin ikbalidir”

Kendi yetki ve sorumluluk alanlarında bir fikir beyan etmeyi dahi genel başkanla ayrı düşmek ihtimali olarak değerlendirenlerin bunu siyasi ikballeri için bir tehlike olarak gördüklerini belirten Eryılmaz, “Bu tavırsızlık parti içinde iyiniyetlileri yetkisiz ve yalnız bir hale getirirken kifayetsiz muhterisleri şahsi ikballeri için kazan kazan işbirliğiyle örgütlü bir hale getirmiştir. Halbuki burada düşünülmesi gereken kendi şahsi ikballeri değil, milletin ikbali olmalıydı" ifadelerini kullandı.

“Kem aletle kemalat olmaz”

Coğrafyanın bu kadar ısındığı bir dönemde milletin önüne bir alternatif koymak, milli bir tercih inşa etmek için yola çıktığını iddia edenlerin önce kendi ortaya koydukları ilkelere sadık olmak zorunda olduklarını belirten Mehmet Fatih Eryılmaz, “Kem aletle kemalat olmaz. Ortaya koydukları ilkeleri ilk kendileri çiğneyenler, çiğnedikleri ilkelerle beraber, ülkenin her yerinde bu harekete umut bağlayan masum insanların umutlarınıda yok etmişlerdir. Söylemlerin ve eylemlerin taban tabana zıt bir hale geldiği bu tabloda ahlâklı ve ilkeli siyaset yapmanın imkânsız olduğunu üzülerek gördüm ve İYİ Parti parti üyeliği, kurucular kurulu üyeliği ve genel idare kurulu üyeliklerinden, istifa ettim" dedi.