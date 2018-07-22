İyi Parti karıştı! Akşener istifa etti

İyi Parti kampında büyük olaylar yaşandı. Partililer kavga ederken, Akşener istifa kararı aldı. İddiaya göre parti, bir ay içinde kurultay yapacak.

Güncellenme 22 Temmuz 2018 22:11

İyi Parti'nin Afyon'daki kampı sürerken Meral Akşener'in bazı sözleri gerginlik çıkardı. Akşener gelen eleştiriler üzerine tüm başarısızlığın sorumluluğunu üzerine aldığını ve istifa ettiğini açıkladı. Kampta açıklama yapmadan Akşener, olağanüstü kongre kararı alırken, kongrede aday olmayacağını söyledi.

Kimlik bunalımı yaşanıyordu

İyi Parti'de kimlik bunalımı nedeni ile yapılan ilk kamp büyük bir krize neden oldu. Kampın son gününde partililerin Akşener ve yönetim hakkındaki sert eleştiriler, büyük tartışmalara neden oldu.

Vekil listeleri yanlış yapıldı

İyi Parti Genel Başkanı Akşener'in kampta son değerlendirmeyi yapması öncesinde bazı partililer seçim süreci hakkında eleştirileri yaparken, başarısızlığın nedenini de vekil listelerinin yanlış yapılması olarak yorumladı.

Akşener istifa kararı aldı

Bu sırada çıkan tartışmada sesler yükseldi. Partililer, Akşener'in Genel Başkan olmasında hem fikir olurken yönetim kurulunun değişmesini istedi. Bazı partililer, “nezaket sınırlarının çok ötesinde tırmalayıcı” cümleler kurunca ortam bir anda gerildi. Akşener bu manzara karşısında istifa kararı aldı.

“Başarısızlıkları üstüme alıyorum”

Akşener’in, “Başarısızlıkları üstüme alıyorum” sözleriyle istifa ettiği öğrenildi. Kamp yerinden ayrılmak isteyen daha sonrasında ise oteldeki odasına çıkan Akşener’i kurmayları ikna etti. Parti kurmaylarının yoğun çabası ile istifadan vazgeçen Akşener, olağanüstü kongre kararı aldı.

“Görmezden gelemeyiz”

Edinilen bilgiye göre, partide güven ihtiyacı olduğunu belirten Akşener, “Görmezden gelemeyiz. Demokratik mücadele vererek bir parti kurduk. Ayrıldığımız siyasi yapılara benzeriz o zaman. Bu sitemleri görerek gereğini yapalım” ifadelerini kullandı.

Kavga çıktı

Salondan çıkarken yaşanan arbedede, gençlik kolları eski başkanı Osman Ertürk, Ankara eski il başkanı ve milletvekili adayı Mesut Özarslan'ın üzerine yürüdü, o sırada oluşan karambolde Osman Ertürk'ün burnu kırıldı.

Yol haritası belirlenecek

Olaylar karşısında fenalaşan Meral Akşener'e doktorlar müdahale etti... İYİ Parti başkanlık divanı bu akşam çalıştayın yapıldığı otelde toplanarak yol haritası belirleyecek.