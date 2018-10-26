İyi Parti, "işbirliği formülü" ile seçimlere gidiyor

İyi Parti yerel seçimlerde; İstanbul, Ankara ve İzmir'de kilit parti olabilmek için hareket geçti.

Güncellenme 26 Ekim 2018 08:59

İyi Parti sağ seçmen için alternatif olma yollarını arıyor. Bu kapsamda başka partilerle sandıkta işbirliği yapılmasına sıcak bakılıyor. Parti yerel seçimlerde şehirler üzerinde başka partilerle mutabakat formülü ile yola çıkmaya hazırlanıyor.

İttifak değil, işbirliği

Hem milliyetçi hem de merkez sağ tabana hitap eden İyi Parti’nin yerel seçimler için yapacağı hamleler merak konusu oldu. Buna göre parti, herhangi bir partiyle protokol esasına dayalı bir ittifak içinde olmayı tercih etmeyerek, tabanda ve sandıkta ittifakı düşünüyor. İyi Parti bu hamlesinin seçmenine, 'ittifak değil işbirliği’ olduğunu anlatacak.

Hedefte merkez sağ seçmeni var

Cumhuriyet’in haberine göre, 24 Haziran seçimleri döneminde, özellikle CHP'nin seçmen kitlesinin yoğunlukta olduğu kıyı illerinden oy alan İyi Parti, bu kez de rotasını merkez sağ seçmenin ağırlıkta olduğu İç Anadolu Bölgesi ile Karadeniz Bölgesi'ne çevirecek. İyi Parti böylece, yerelde Cumhur İttifakı'nın yaratacağı sinerjinin bozulmasıyla, merkez sağ seçmeni kendi bünyesine kazandırmayı amaçlıyor.

Üç büyük ilde kilit parti olma isteği

İyi Parti; İstanbul, Ankara ve İzmir’de anahtar parti olmak için çalışma yürütüyor. AK Parti'nin, özellikle İstanbul'da Kürt seçmenin oylarıyla belediye başkanlığını kazanmanın yollarını aradığı değerlendirmeleri yapılırken, parti yönetimi CHP'nin de İstanbul'da bazı ilçelerde HDP ile işbirliği yapacak olması durumunda CHP'yle de yan yana gelmek istemiyor.

Adana İyi Parti’ye mi geçecek?

Ancak İyi Parti kanadı, Cumhur İttifakı'nın yerelde olmaması nedeniyle, İyi Parti'nin de bu illerde sinerji yakalayacağı ve 31 Mart'taki yerel seçimlerde iktidar blokunun üç büyük ilde hezimete uğrayacağını düşünüyor. İyi Parti'de ayrıca ittifakın da son bulmasıyla, MHP'li Adana, Mersin ve Manisa büyükşehir belediye başkanlıklarında İyi Parti'nin şansının yükseldiği ve bu belediye başkanlıklarının MHP'den İyi Parti'ye geçebileceği değerlendirmeleri de yapılıyor.