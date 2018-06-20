İyi Parti, HDP ile gizli ittifak mı yaptı?

MHP'li Akçay, İyi Parti'nin MHP'den intikam almak için HDP ile ittifak yaptığını ileri sürdü.

Güncellenme 20 Haziran 2018 16:39

Millet İttifakı'nın merkezinde HDP olduğunu iddia eden MHP Grup Başkanvekili Erkan Akçay, "PKK partisi, İP'e 'size oy vereceğiz' diyor. İP artık Kandil'in sesi, HDP'nin eş partisi haline gelmiştir. Özellikle MHP’den intikam almak isteyen İP'in HDP etrafında dolanması ibretlik bir durumdur" dedi.

Cumhur İttifakı vurgusu

Cumhur İttifakı'nın milli duruş, millete beka, şühedaya vefa olduğunu vurgulayan Akçay, Cumhur İttifakı'nın Cumhuriyetin iradesi, milletin ta kendisi olduğunu, Cumhur İttifakı'nın milli aklın ürünü olduğunu, Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'nin bu aklın neticesi olduğunu, Cumhur İttifakı'nın adaletin, ahlakın, sabrın, huzurun, sükunetin, istikrarın, birliğin güvencesi olduğunu, Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'nin ise bu güvencenin hareket ve yönetim merkezi olduğunu söyledi.

HDP’yi Meclis’e taşıma gayreti var

Akçay, CHP, İyi Parti ve Saadet Partisi'nin "yıkım ittifakı" çatısı altında birleştiğini, bu ittifakın merkezinde HDP'nin olduğunu, CHP ve İyi Parti'nin HDP'yi Meclise taşıma gayreti içinde olduğunu ifade etti.

İyi Parti, MHP’den intikam alıyor

CHP, İyi Parti ve HDP arasında artık gizlenmeyen bir iş birliği ve ittifak olduğuna dikkati çeken Akçay, MHP’den intikam almak isteyen İyi Parti'nin HDP etrafında dolandığını söyledi.

“İP artık Kandil'in sesi, HDP'nin eş partisi haline gelmiştir"

Akçay, "Parti program taslağına sözde Kürdistan ibaresini koyan, parti programına İmralı canisi terörist Öcalan'ın 'eşit vatandaşlık' tanımını yerleştiren, yabancı bakanlara sözde 'Kürt Sorununu biz çözeceğiz' diyen, 'HDP onurumuzdur' diyeni kurucu yapan, HDP'nin seçim müziklerini yapanı genel başkan yardımcısı yapan, milletvekili adayları HDP'ye 'birlikte yıkacağız' diyen bir parti olan İP, PKK'nın siyasi uzantısı HDP ile her şart ve zeminde yan yana geliyor. PKK partisi İP'e 'size oy vereceğiz' diyor. İP artık Kandil'in sesi, HDP'nin eş partisi haline gelmiştir" dedi.

“Beş benzemez ittifakı”

Beş benzemez ittifakının tek amacının kriz ve kaostan rant devşirmek olduğunu belirten Akçay, milletten göremedikleri desteği kaosta aradıklarını, milletin şer ittifakının sonu gelmez bir türbülansa geçit vermeyeceğini, onların tüm planlarını boşa çıkaracağını, 24 Haziran'da kazananın cumhur olacağını, Güçlü Türkiye için MHP'nin Mecliste güçlü bir şekilde yerini alacağını, kazananın Türkiye olacağını, 24 Haziran'da kazananın Milli Mücadele ruhu, zaferin ise Kızılelma ülküsünde buluşan Türkiye'nin olacağını söyledi.