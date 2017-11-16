İyİ Parti çöküşe mi geçti?

İYİ Parti'de Cevher Cevheri'nin istifası sonrasında sıkıntı yaşandığı öğrenildi.

Güncellenme 16 Kasım 2017 17:29

İYİ Parti’de ‘küskünler’ sıkıntısının ortaya çıktığı belirtiliyor. Cumhuriyet’in haberine göre, Kurucular Kurulu’nda yer alan Cevher Cevheri’nin istifası partide sıkıntı yarattı.

Partinin kurucu yönetiminde yer almayan bazı isimlerin ise “kırgın” olduğu kulislere yansıyan bilgilerden. Özellikle MHP kökenli isimlere parti kadrolarında geniş yer verildiği eleştirileri yöneltiliyor. Ancak partinin “erken seçim olasılığı” dikkate alınarak, kuruluş sürecini hızlandırmak zorunda kaldığına dikkat çeken parti kaynakları, olağan kongrede seçilmiş yöneticilerin iş başına geleceğini, şu anda yönetimde olmayan birçok ismin bu süreçte yönetimde ve parti vitrinine girebileceğini ifade ediyorlar. Partinin Başkanlık Divanı’nın da genel merkezin fiziksel yetersizliği nedeniyle “dar” tutulduğu, Olağan Kongre sonrasında Divan’daki üye sayısının da artırılacağı vurgulanıyor.

Parti dağılıyor mu?

Kendini merkez parti olarak adlandıran ardından çıkan her krizin ardından bu iddiası çöken İYİ Parti'nin daha ortada seçim çalışması bile yokken yaşanan bu olaylar partinin kısa sürede dağılacağı yorumunu getirdi.