İyi Parti, CHP'den bu il ve ilçeleri aldı

İyi Parti, CHP'den 10 il ve 19 ilçe aldı. Peki iki partinin tabanı bu anlaşmayı nasıl karşıladı?

Güncellenme 15 Aralık 2018 11:25

CHP ve İyi Parti’deki yerel seçim ittifakı görüşmeleri sonuca vardı. CHP tabanı ve teşkilat bu anlaşmayı nasıl karşıladı? Habertürk yazarı Nagehan Alçı, köşesinde iki partinin ittifakını ve alınan tepkileri yazdı.

19 ilçe İyi Parti’ye verilecek

Alçı, İyi Parti’nin 10 ili CHP’den aldığını, 19 tane de ilçe alacağını, araştırmalarda çıkan oy oranlarına bakıldığından bunun çok iyi bir anlaşma olarak görüldüğünü söyledi.

CHP’de isyan bayrağı açıldı

Bu anlaşma sonrası CHP’de Samsun, Balıkesir ve Denizli’nin isyan bayrağı açtığını belirten Alçı, "Partinin, özellikle Balıkesir’de, Denizli’de kazanabilme şansının olduğunu, buraların İyi Parti’ye verilmesinin teslimiyet olduğunu söylüyorlar” dedi.

İstanbul’da İmamoğlu kesinleşti mi?

Yazar, İyi Parti’ye bırakılan illerde CHP’nin güçlü olmadığını, İstanbul Ekrem İmamoğlu, Ankara'da ise Mansur Yavaş'ın aday gösterileceğini, İzmir'de ibrenin yeniden Tunç Soyer’e döndüğünü, İzmir için düşünülen ikinci bir ismin de Narlıdere eski belediye başkanı Abdül Batur olduğunu belirtti.

Tunç Soyer, İzmir için tartışmalı bir isim

Tunç Soyer'in babası Albay Nurettin Soyer'in 12 Eylül Sıkıyönetim mahkemelerinde MHP’lileri idama götüren ve Alpaslan Türkeş için idam isteyen savcı olduğunu gündeme getiren Alçı, bu durumun ülkücü tabana sahip İyi Parti'de sıkıntı olabileceği uyarısında bulundu.

Hangi ilçeler İyi Parti’ye gitti?

Alçı CHP’nin İyi Parti’ye vermesi muhtemel 19 ilçeyi de yazdı. Buna göre; İzmir’de MHP’nin elindeki Aliağa, Ankara’da 2 ya da 3 ilçe, Antalya’da 4, Konya’da ise 6 ilçeden bahsedildiğini, İstanbul’da da Üsküdar ve Eyüp’ün İyi Parti’ye bırakılacağını aktardı.