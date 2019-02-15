İyi Parti-CHP ittifakı büyük çatlak! Tek başına giriyorlar

İyi Parti büyükşehirler dışında, 51 ilde İl Genel Meclisi seçimlerine tek başına girme kararı aldığını açıkladı.

Güncellenme 15 Şubat 2019 14:49

İyi Parti büyükşehirler dışında 51 ilde İl Genel Meclisi seçimlerine tek başına girme kararı aldı.

İl Genel Meclisi seçimlerine tek başına girecekler

İyi Parti Başkan Yardımcısı Koray Aydın, 81 ilin başkanlığına gönderdiği genelgede, “İyi Parti, İl Genel Meclisi seçimlerine kendi adayları ve kendi bayrağı ile tek başına katılacaktır" ifadelerini kullandı.

İttifaka dair genel bilgilerin yer verildiği genelgede, İyi Parti ve CHP’nin yerel seçimler kapsamında işbirliği içinde olacağı büyükşehirler, iller ve ilçeler belirlenip, kamuoyuna duyurulduğunu belirtti.

Açıklamada, “Yetkilendirilen il başkanları işbirliği yapılan illerde, işlemleri henüz sonuçlanmayan ilçe belediyeleri ile belediye meclisi üyelerinin partiler arası dağılımı da büyük oranda tamamlanmıştır” denildi.

Açıklamada, "İyi Parti, İl Genel Meclisi seçimlerine kendi adayları ve kendi bayrağı ile tek başına katılacaktır" ifadeleri kullanıldı.

“Mutlaka zamanından önce teslim edilecektir”

İl Genel Meclisi seçimlerinde partilerin aldıkları oyların siyasal bir parametre olarak kullanılacağının altı çizilen genelgede, "51 ildeki İl Genel Meclisi seçimlerinde partilerin aldıkları oyların siyasal bir parametre olarak kullanılacağı da dikkate alınarak, partimizin kendi adayları ile seçime girip en iyi sonucu alması son derece büyük önem taşımaktadır. Bu bakımdan İl Genel Meclisi seçimlerinde işbirliği arayışına girilmeyecek, İyi Parti'nin İl Genel Meclisi Üyesi adayları belirlenerek yetkilendirilen temsilciler eliyle ilgili seçim kuruluna mutlaka zamanından önce teslim edilecektir” açıklaması yapıldı.