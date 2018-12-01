İyi Parti-CHP, Ankara'da böyle birini aday gösterecek

Akşener, Ankara'nın sağ seçmen ağırlıklı olduğunu, bu nedenle buradaki adayın her siyasi görüşün kabul edeceği bir kişi olması gerektiğini söyledi.

Güncellenme 01 Aralık 2018 10:45

İyi Parti Genel Başkanı Meral Akşener, CHP ile görüşme yaptıklarını, basına yansıyan 'şu şehir, bu şehir' diye haberlerinin gerçeği yansıtmadığını, şehirler üzerinde konuşulmadığını söyledi.

Hem sol hem de sağ seçmenin razı olacağı biri

Ankara ile ilgili bir tanımı hem CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ve arkadaşlarına, hem kamuoyuna hem de basın mensuplarına yaptığını belirten Akşener, Ankara'daki seçmen ağırlığının sağ denilen seçmen kitlesi olduğunu, CHP’nin oyu olduğunu ama fakat onun üzerine eklenmediğini, Ankara’ya hem CHP’nin razı olacağı hem de sağ seçmen kitlesinin razı olabileceği bir kişi düşündüklerini, iki partinin ortak adayı da olabileceğini belirtti.

CHP’nin hedefinde hangi iller var?

Kılıçdaroğlu da, yerel seçimlere önemli hedefler koyduklarını, gelecek süreçte Balıkesir, Uşak, Denizli, Antalya, Mersin, Adana, Ankara ve İstanbul dahil illeri alacaklarını söylemişti.