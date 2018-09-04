İyi Parti bir balondu söndü! O isim de istifa etti

Büyük bir heyecanla İyi Parti'ye katılan Aşık Veysel'in torunu Çiğdem Özer, partiden istifa ettiğini duyurdu.

Güncellenme 04 Eylül 2018 16:06

İyi Parti’nin kurucuları arasında bulunan Aşık Veysel’in torunu Çiğdem Özer, Twitter hesabından istifa ettiğini duyurdu. Özer, "Parti Kurucusu daha sonra ise Genel Başkan Danışmanı, Genel İdare Kurulu Üyesi ve İzmir Milletvekili Adayı olduğum İyi Parti'den istifa ettiğimi kamuoyunun bilgisine sunarım" dedi

İyi Parti Genel Başkanı Meral Akşener’in daveti üzerine, uzun görüşmeler neticesinde kadın hareketine inanarak yirmi iki yıllık profesyonel iş hayatını bırakıp partiye katıldığını belirten Özer, “Bugün ise gördüğüm lüzum üzerine partiden ayrılma kararı aldım” ifadelerini kullandı.