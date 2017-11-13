İyi Parti Başkanlık Divanı toplandı

İyi Parti Başkanlık Divanı, Genel Başkan Meral Akşener başkanlığında, parti genel merkezinde toplandı.

Güncellenme 13 Kasım 2017 15:20

İyi Parti Başkanlık Divanı, Genel Başkan Meral Akşener başkanlığında, parti genel merkezinde toplandı. Divanın genel merkezdeki ilk toplantısı öncesinde basın mensuplarının görüntü almasına izin verildi.

Toplantı sürdüğü sırada açıklamalarda bulunan İyi Parti Genel Sekreteri ve Parti Sözcüsü Aytun Çıray, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a "güçlü lider" izlenimini yaratan temel unsurların başında dış politikanın geldiğini kaydetti.

Dış politikanın, iç politik hedeflere alet edilmesinin sonuçlarının çok ağır olacağına işaret eden Aytun Çıray, "Şu anda sarayın Türkiye'yi ve Türk milletini maruz bıraktığı durum tam da budur." görüşünü savundu.

Çıray, ABD'nin vize konusunu yumuşatmaya yönelik kararının da bu çerçevede değerlendirilmesi gerektiğini, bazı taahhütler karşılığında bunun gerçekleştiğini söyledi.

Aytun Çıray, şunları söyledi:

"Bizim AK Parti'nin yanlış dış politikalarını eleştirmemiz, dış dünyanın yanında yer almamız anlamına gelemez. Bunu şiddetle reddederiz. Tam aksine bizim AK Parti'nin dış politikasını eleştirmemizin temel nedeni, iç siyasete endeksli olmayan milli bir dış politikayı savunmamızdır. Türk milletinin onurunu, Türk devletinin yüksek çıkarlarını ancak milli ve geleneksel bir dış politika ile sağlayabiliriz."

"Dolaylı vergilerin payı yüzde 67'ye ulaştı"

Devletin köprü ve tünellerden geçiş, hastanelerde ise hasta garantisi verdiğini kaydeden Çıray, bu yıl milletin geçmediği yollar ve köprüler, yatmadığı hastaneler için sadece 6,2 milyar lira ödeyeceğini öne sürdü.

Aytun Çıray, israfın had safhada olduğunu, ekmek zammının gizlenmesi için gramaj azaltma yoluna gidildiğini iddia etti.

Petrol ürünlerine gelen zammın diğer mamüllere de yansımaya başladığına dikkati çeken Çıray, zamlarla dolaylı vergilerin bütçedeki payının yüzde 67'ye ulaştığını, bu durumun "Herkes mali gücüne göre vergi ödemekle yükümlüdür" diyen Anayasa'nın 73'üncü maddesine aykırı olduğunu kaydetti.