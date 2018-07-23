İyi Parti, Bahçeli'ye böyle cevap verdi

İyi Parti Sözcüsü Çıray, Bahçeli'nin Akşener hakkındaki sözlerini sert bir dille eleştirdi.

Güncellenme 23 Temmuz 2018 13:00

Olağanüstü kongre kararı sonrasında gazetecilere açıklamalarda bulunan İyi Parti Sözcüsü Aytun Çıray, tek adaylarının Meral Akşener olduğunu söyledi.

Bahçeli’ye tepki

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin "Hanımefendinin arkasında durun" açıklamasına da değinen Çıray, Bahçeli'nin en son konuşacak kişi olduğunu, Akşener'in kongre çağrısı yaptığını, Bahçeli'nin kongreden korktuğunu, herkesin kendi işine bakması gerektiğini, Bahçeli'nin bu tür açıklamalarını sıtma nöbeti olarak değerlendirdiğini belirtti.

Dönüm noktası

Çıray, ortaya çıkan yeni rejimde yeni siyasetin nasıl olacağı konusunda fikir alışverişi yapılan bir toplantı yapıldığını, son günde serbest konuşma içerisinde yönetime eleştiriler ve takdirlerin söylendiğini, Akşener'in Türk siyasi tarihinde pek az görülen bir sorumlulukla olağanüstü büyük kurultay çağrısı yaptığını, tüzüğün kendisine verdiği yetkiyle bu kararı aldığını, bu kararın Türkiye demokrasisi için bir dönüm noktası olmasını dilediğini söyledi.

Akşener aday gösterilecek

Akşener'in sosyal medyadan aday olmayacağını duyurduğunu hatırlatan Çıray, bunun kendi kararı olduğunu, en alt kademden en üst kademeye kadar başka bir iradenin ortaya çıktığını, Akşener'in herkesin imzası ile Genel Başkan gösterilmesi gerektiğini, bunun kendilerinin ortak kararı olduğunu, büyük kurultayın Ağustos ayı içerisinde yapılacağını belirtti.

Yapılan doğru değil açıklaması

Çıray, Bahçeli'nin demokrasi konusunda en son konuşacak kişi olduğunu, Akşener'in kongre çağrısı yaptığını, Bahçeli'nin ise kongreden korktuğunu, Bahçeli'nin bu tür açıklamalarını sıtma nöbeti olarak değerlendirdiğini, herkesin kendi işine bakması gerektiğini, başka bir siyasi partinin iç işlerine karışmanın doğru olmadığını, herkesten bu terbiyeyi beklediklerini söyledi.