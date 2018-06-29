İyi Parti, AK Parti'ye destek mi verecek?

İyi Partili Mehmet Aslan, devletin bekası söz konusu olduğunda İyi Parti'nin de AK Parti'ye destek olabileceğini söyledi.

Güncellenme 29 Haziran 2018 12:49

İyi Parti'nin kurucuları arasında olan Mehmet Aslan, 24 Haziran'da yapılan seçimlerin tek kazananının Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan olduğunu belirterek, "Seçimin galibi eşittir yüzde 51 alan diyorsanız ben buna katılırım. Yiğidi öldür hakkını ver. Yüzde 50+1 alması gereken insan, asla alamaz denilen insan çıktı aldı" ifadelerini kullandı.

CHP ile ittifakın İyi Parti'ye oy kaybettirdiğini belirten Mehmet Aslan, Saadet Partisi ile İyi Parti'nin sanki CHP ile koalisyon yapmışcasına CHP'nin yanında bir partiyi gören ona oy vermeyen çok önemli bir kesimi partiden uzaklaştırdığını, bu kesimin geri döneceğini, İyi Parti'nin CHP ile bir alakasının olmadığını, bunu İyi Parti'nin net bir şekilde gösterdiğini, devletin bekası için İyi Parti'nin de AK Parti'ye destek verebileceğini söyledi.

AK Parti’ye destek mi verecekler?

KRT'de yayına katılan İyi Partili Aslan, "Seçimin galibi eşittir yüzde 51 alan diyorsanız ben buna katılırım. Yiğidi öldür hakkını ver. Bu seçimin tek kazananı Recep Tayyip Erdoğan'dır. Yüzde 50+1 alması gereken insan, asla alamaz denilen insan çıktı aldı. AKP dahil kaybetmiştir. Milletvekili sayısı, oy oranı düşmüştür. AKP de kaybedenler kulübündedir. İyi Parti ise Türkiye siyasetinin yeni bir kazanımıdır. Bu bir gerçektir ister kabul ederseniz, ister etmezsiniz. Meclis'te bugüne kadar hiç olmayan bir parti var. Sadece kanun çıkarma yetkisinde AK Parti'nin bir avuç vekile ihtiyacı var. Devletin bekası için bir kanun ise, MHP'ye ihtiyacı yok ki İyi Parti de çıkartır verir o vekili" dedi.

CHP itirafı

İyi Parti'nin her şeye 'istemezük' diyen bir parti olmadığının altını çizen Aslan, "Millet için iyi olan ne varsa, doğru olan ne varsa onu savunacak. AK Parti doğru bir şeyi savunuyor ise İyi Parti çıkacak AK Parti'ye destek olacak. İYİ Parti'nin handikapı ise maalesef ittifak yüzünden Saadet Partisi ile İyiParti sanki CHP ile koalisyon yapmışcasına CHP'nin yanında bir partiyi gören ona oy vermeyen çok önemli bir kesimi partiden uzaklaştırdı. Geri dönecek o kesim. Çünkü İYİ Parti'nin CHP ile hiçbir alakası olmadığını İyi Parti net bir şekilde dün itibarı ile gösterdi. Ben sahada en çalışkan insanlardan biriydim. Ne kadar çarşı, pazar, hastane, okul içi varsa eleştiriler 'CHP ile ne işiniz var?' oldu. 'Gerçekten verecektim CHP ile ne işiniz var? dediler. Anlamak mümkün değil. Realite bu. CHP'li olmayan CHP'ye oy vermiyor. Bu CHP'nin sorunu. Biz CHP'li değiliz. İyi Parti MHP'nin içinden doğmuş, yüzde 90'ı ülkücü bir parti" ifadelerini kullandı.