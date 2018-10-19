İyi Parti 1 milyon dolara kanal satın aldı!

Siyasi partiler Mart 2019'da yapılması planlanan seçimler için hazırlıklarını sürdürüyor. Bu kapsamda İyi Parti sürpriz bir hamle yaptı.

Güncellenme 19 Ekim 2018 11:29

Mart 2019’da yapılması planlanan yerel seçimler öncesi partiler aday hazırlıklarını sürdürürken, vatandaşa ulaşmak için farklı yolların da peşine düştü. İddiaya göre İyi Parti yerel seçimler için bir televizyon kanalı satın aldı.

Türkiyem TV’yi satın aldı

İyi Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in danışmanı Mustafa Hakan Ünser ve iki arkadaşının daha önce lisans borcu nedeni ile yayınlarına ara veren Türkiyem TV'yi satın aldığı belirtildi.

1 milyon dolar ödediler

Akşener’e yakın Ciddigazete’nin haberine göre, İyi Parti’nin Ankara’dan milletvekili adayı olan ancak seçilemeyen Reşat Erdoğan'ın sahibi olduğu Türkiyem TV, Meral Akşener'in danışmanı Mustafa Hakan Ünser ve iki arkadaşı tarafından 1 milyon dolara satın alındı.

RTÜK’e lisans borcu vardı

RTÜK’e olan lisans borcu nedeni ile yayınlarını durdurmak zorunda kalan Türkiyem TV, daha önceki yıllarda Ülkü Ocakları başkanlığı da yapmış olan Ünser ve beraberindeki iki arkadaşı aracılığıyla tekrar yayınlarına başlayacak.

170 bin TL’lik bütçe ayrıldı

Kanal için Ankara’da stüdyo hazırlıkları yapıldığı ve 10 Kasım’da yayına başlayacağı belirtildi. Televizyon kanalı için aylık 170 bin TL’lik bütçe yapıldığı da gelen iddialar arasında.