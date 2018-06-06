İyi ebeveyn olmak için bunları yapın!

Uzmanlar, çocukların aileleri ile sağlıklı bir iletişim kurabilmeleri için önerilerde bulundu.

Güncellenme 06 Haziran 2018 13:41

Anne baba olmak çok zor bir meslektir kendine güvenen mutlu çocuklar yetiştirmek için anne babaların dikkat etmesi gereken ipuçlarını uzmanlar anlattı.

Sevgi ve cesaret

Çocukların hayata güvenle başlayabilmeleri için ebeveynlerin çocuklarına ne kadar değerli olduklarını hissettirmeleri gerekir. Onlara kitap okuyup, oyunlar oynayıp, sohbet ederek bu güvenin onlarda gelişmesine yardım edebilirsiniz. Çocuğunuzla nitelikli vakit geçirmeye özen gösterin onlara vakit ayırın. Ona önem verin ve ona değerli olduğunu hissettirin.

Çocuğunuza öncelik verin

Hayatınızdaki öncelikleri tekrar gözden geçirin ve çocuklarınızla onların isteklerine uygun olarak vakit geçirin. Verimli bir ebeveyn olmak için çocuklarınızı ön planda tutun ve onlara zaman ayırın.

Takım ruh

Evde anne her zaman çocukların hem fiziksel hem de duygusal ihtiyaçlarını karşılayan kişidir. Baba ise daha özgür bırakan ve bağımsız olma meyili olan taraftır. Çocukların kendilerine yetip sorunlarını kendilerinin çözmesi gerektiği tarafındadırlar. Bu bir takım ruhudur ve çocukların karşılarına çıkan sorunların üstesinde gelme yeteneği kazandırır.

Disiplin

Çocuğunuz için doğru ve yanlışı ayırt edebilecekleri net sınırları koyun ve bunu düzenli olarak uygulayın. Bu konuda istikrar çok önemlidir. Çocuğunuzla güç kavgası başladıysa bir iki dakika sakinleşmesini bekleyin sonra tekrar konuşmayı deneyin sakinleşmeden asla cezaya başvurmayın.

Sorumluluk

Çocuğun özgüveni açısından onun vereceği kararlar sonucunda çıkan sonuçları kendisinin sorumluluğunda olduğunda hissettirin. Sabah kahvaltısında yapacağı yemek tercihinden okula giderken giyeceği kıyafete kadar kendi seçimine bırakın ve sonuçlarını da görmesine izin verin.

Rutin geliştirin

Aile içerisinde olan alışkanlıklar onlarda güven duygusunun oluşması açısından son derece önemlidir. Yaşça küçük olan çocuklar için kahvaltı sonrası park, dönüşte yemek ve uyku gibi rutinler onların rahatlamalarına yardımcı olacaktır.

Kendinize zaman ayırın

Kendinizi de önemseyin ve kendinizi yıpratmayıp zaman ayırın. Yemeğe çıkın veya arkadaşlarınızla zaman geçirip neşelenmenize fırsat verin.