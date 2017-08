Ivanka Trump Şoför Pelin'i paylaştı

ABD Başkanı Trump'ın kızı Ivanka Trump Edirne'de şehir içi minibüs şoförlüğü yapan Pelin Aslantaş ie ilgili haberi 4 buçuk milyon takipçisiyle paylaştı.

Güncellenme 23 Ağustos 2017 15:52

ABD Başkanı Donald Trump'un kızı İvanka Trump'un sosyal medya hesabından paylaştığı başarı hikayesi, Edirneli kadın minibüs şoförü Pelin Aslantaş'ı mutlu etti.

İvanka Trump, Edirne Toplu Ulaşım Sistemi'nde (ETUS) şehir içi minibüs şoförlüğü yapan Pelin Aslantaş'ın (44), Birleşmiş Milletler Kadın biriminin internet sitesinde geçen yıl 8 Mart tarihinde yayımlanan haberi, 4 buçuk milyona yakın takipçisi bulunan kişisel Twitter hesabından paylaştı.

Ivanka Trump ✔ @IvankaTrump

Check out Pelin's story as the first female bus driver in Edirne, Turkey from @UN_Women "From where I stand" series. http://www.unwomen.org/en/news/stories/2016/3/from-where-i-stand-pelin-aslantas …

22:30 - 22 Ağu 2017

Photo published for From where I stand Pelin Aslantas

From where I stand Pelin Aslantas

Pelin Aslantaş, 43, is the only female bus driver in the city of Edirne, in north-western Turkey.

unwomen.org

Şoförlük mesleğine nasıl merak sardığını, işe nasıl başladığını hem şoförlük hem de ev işlerine nasıl yetiştiğini anlattığı haberi, İvanka Trump'un paylaşmasından dolayı mutlu olduğunu anlatan Edirne'nin kadın şoförü Pelin Aslantaş, AA muhabirine yaptığı açıklamada, paylaşımın kendisini duygulandırdığını söyledi.

243 şoförü bulunan ulaşım sisteminin tek kadın şoförü Aslantaş, başarısının takdir edilmesinin mutluluğunu yaşadığını ifade ederek, "Öncelikle çok teşekkür ediyorum. Çok mutlu oldum çok duygulandım. Paylaşılması güzel bir şey. Bir kadının kendi ayakları üzerinde durabilmesi güzel bir şey. Her zaman bu konuyu destekledim ve bir kadın olarak ayakta durmayı çok seviyorum. Herkes çalışsın. İşin büyüğü, küçüğü olmaz. Herkese işini benimseyip dört elle sarılmasını tavsiye ederim. İvanka Trump'a teşekkür ediyorum bu yazıyı paylaştığı için, kadınlara destek olduğu için. Biz de kadınlar olarak elimizden geldiğince örnek olmaya çalışıyoruz." dedi.

Şu an yıllık izinde olduğunu ve cuma günü direksiyon başı yapacağını ifade eden Aslantaş, minibüs şoförlüğünü severek yaptığını anlattı.

Memleketi Osmaniye'nin Kadirli ilçesinde de şoförlük yapmak için başvurduğunu anlatan Aslantaş, "Evliyim, bir çocuğum var. Tayin dolayısıyla Edirne'deyiz. Üç yıldır minibüs şoförlüğü yapıyorum. Büyük araç kullanmayı çok seviyorum. Kısmet buradaymış, Adana'da ben dosyamı verdim. Fakat eşimin tayini çıktıktan sonra burada başlamak kısmet oldu." diye konuştu.

AA