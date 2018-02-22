İttifakın oy pusulası belli oldu!

AK Parti ve MHP'nin Meclis'e sunduğu ittifak kanun teklifine dair ayrıntılar gelmeye başladı.

Güncellenme 22 Şubat 2018 15:10

AK Parti ve MHP'nin Meclis'e sunduğu siyasi partilerin seçimlerdeki ittifakına yönelik düzenlemeyi ele alan kanun teklifinin detayları gelmeye başladı. Partilerin birbirleri ile ittifak yapmasını sağlayan 4 yasada değişiklik yapmasını onaylayan 26 maddelik teklifle 2019 seçimlerinde partilerin ittifak yapmasının önü açıldı. TBMM'ye sunulan teklifle seçmen kütüğü, milletvekilleri seçimi, mahalli idareler ve siyasi partiler kanunlarında değişiklik yapılıyor.

Nasıl bir pusula seçmeni bekliyor?

Bu teklifin yasalaşması halinde, 2019'da seçmenin karşısında nasıl bir oy pusulası çıkacağı da belli oldu. İttifak yapacak partilerin logoları yan yana ve ittifakın isminin altında görünecek.

Hem ittifaka hem de partilere oy basılırsa ne olur?

Yapılacak milletvekili seçimlerinde ve cumhurbaşkanlığı seçimlerinde oy pusulasında ittifakın adı altında ittifak oluşturan partiler yer alacak aynı zamanda tek mühür basılacak. Hem ittifaka hem de ittifakı oluşturan partilere mühür basılsa da oy geçerli sayılacak.

İttifakın adı belli değilse?

İttifaka herhangi bir isim konulmamışsa, yalnız "İTTİFAK" ibaresi yazılacak, unvanı olmayan ittifakın birden fazla olması halinde, bunlar başvuru sırasına göre numaralandırılacak.