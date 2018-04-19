İttifaka verilen oylar hangi partinin olacak?

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın seçimin erken yapılacağına dair aldıkları kararı açıklamasından sonra gözler seçim sistemine çevrildi.

Güncellenme 19 Nisan 2018 14:58

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın bir araya gelmesinden sonra 24 Haziran 2018'de seçim kararı alındı.

Görüşme sonrası açıklama yapan Cumhurbaşkanı Erdoğan, 2019 yılında yapılması planlanan seçimlerin 24 Haziran'a alındığını duyurmuştu. AK Parti ile MHP'nin Cumhur İttifakı adı altında gireceği seçimlerle ilgili merak edilen sorular yeniden akıllara geldi.

İki parti tarafından hazırlanan kanuna göre, Cumhur İttifakı'nda yer alan partilere verilen oylar kendi hanelerine yazılacak.

AK Parti ve MHP'ye aynı anda verilen oyların ise geçersiz sayılmayacağı ve tek bir partiye oy olarak geçeceği belirtildi. Yani bir kişi iki partiye de oy verse tek partiye oy vermiş sayılacak.

Böyle bir durumda bu oyların hangi partiye ait olacağı ise şu şekilde belirlenecek:

Örneğin AK Parti'ye 200 bin oy verildi, MHP'ye ise 50 bin oy verildi. İki partiye aynı anda verilen oyların toplamı da 50 bin.

Bu durumda; 50 bin ittifak oyu, partilerin oylarına oranla dağıtılacak.

Bu formüle göre; 200 bin oy alan AK Parti'ye, ortak oylardan 40 bin oy düşecek, 50 bin oy alan MHP'ye ise 10 bin oy düşecek.

Bu durumda AK Parti'nin oyu 240 bin olacak, MHP'nin ise 60 bin oyu olacak.