İtalyan kulüp, o teknik adamı gözüne kestirdi!

Dev İtalyan kulüp Fiorentina, Yeni Malatyaspor'da başarılı bir performans sergileyen teknik direktör Erol Bulut'u göreve getirmek için harekete geçti

Güncellenme 09 Nisan 2019 17:41

İtalya Serie A ekiplerinden Fiorentina, Evkur Yeni Malatyaspor'da harikalar yaratan teknik direktör Erol Bulut'u göreve getirmek için harekete geçti.

Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Evkur Yeni Malatyaspor’u üst sıralara taşıyan başarılı teknik direktör Erol Bulut ile ilgili olarak flaş bir iddia ortaya atıldı. İtalyan basını; Serie A ekiplerinden Fiorentina’nın teknik direktör Erol Bulut ile temasa geçtiğini ifade etti.

Erol Bulut'la temasa geçildi

Ayrıca haberde, Erol Bulut’un teknik direktör olarak büyük gelişim kaydettiğini yazdı. Fiorentina’yı daha önce teknik direktör Fatih Terim’in de çalıştırdığı ve Fiorentina’nın yaz dönemi için Erol Bulut ile temasa geçtiği öne sürüldü.

“Türk topraklarında yeni neslin teknik direktörü”

İtalyan basını, “Türk topraklarında yeni neslin teknik direktörü” olarak kabul edilen Erol Bulut’un, Stefano Pioli ile yolların ayrıldıktan sonra göreve geçebileceğini yazdı.

Türk dahisi

Erol Bulut’un bir Türk dâhisi olduğu ve Evkur Yeni Malatyaspor ile hem kupada hem de Süper Lig’de önemli sonuçlara imza attığı da dile getirildi.

Fiorentina'nın son durumu

Fiorentina, 31 haftada 39 puan toplayarak 10.sırada yer aldı. Özellikle son haftalarda kötü sonuçlar almasının ardından Pioli, sert şekilde eleştirilere maruz kalmıştı.

"Yakında her şeyi bileceksiniz''

Fiorentina Teknik Direktörü Stefano Pioli, görevinden istifa etti. Pioli, "Yakında her şeyi bileceksiniz. Daha sonra bir açıklama yayınlayacağım. İşimde her zaman profesyonelliği, saygıyı ve maksimum bağlılığı garanti ettim. Ancak ayrılmak zorunda kaldım çünkü benim profesyonel ve her şeyden önemlisi insani yetilerimin sorgulandığını gördüm." dedi.

Fiorentina'yı sezon sonuna dek Primavera (U21) takımının teknik direktörü Emiliano Bigica'nın çalıştırması bekleniyor.