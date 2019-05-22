İtalyan firma üçüncü köprüdeki hisselerini satıyor!

Üçüncü köprüde hissesi bulunan İtalyan firma Astaldi, payını satmak için görüşmelere başladı.

Güncellenme 22 Mayıs 2019 09:21

İtalyan inşaat firması Astaldi, İstanbul hizmete açılan üçüncü boğaz köprüsünde bulunan payının satışı için tekrar harekete geçti.

Görüşme Çinli şirketlerle yapılıyor

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Cahit Turhan, Yavuz Sultan Selim Köprüsü ve Osmangazi Köprüsü'nde hisseleri bulunan İtalyan Astaldi'nin hisseleri için Çinlilerle görüşmeler yapıldığını söylemişti.

Geçen yıl konkordato ilan etmişti

Astaldi geçen yıl Eylül ayında Türkiye'de son dönemdeki siyasi ve ekonomik gelişmeler nedeniyle üçüncü köprüdeki payını satmak için yürüttüğü müzakerelerin geciktiğini açıklamıştı. Astaldi işlerine devam edebilmek için alacaklılardan korunma çerçevesi kapsamında faaliyetlerini yürütüyor. Şöyle ki Astaldi 2018 yılının Eylül ayında konkordato ilan etmişti.

Astaldi'den yapılan açıklamada, "Astaldi bu geçici finansal gerginliğin üstesinden gelmek için bir kriz yönetim aracı kullanmak amacıyla konkordato ilan etmiştir" ifadelerine yer verilmişti.