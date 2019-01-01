İtalyan devi Türk futbolcuların peşinde

Ozan Kabak'ı takımdan göndermek istemeyen Roma yönetimi, iki Türk oyuncunun daha peşinde...

Güncellenme 01 Ocak 2019 13:22

Cengiz Ünder’in İtalya’da oynadığı futbol Roma’nın Türk kökenli oyunculara bakış açısını değiştirdi. Roma’nın Sportif Direktörü Monchi, bu kapsamda Türkiye’de top koşturan iki genç yıldızı transfer listesine aldı. İddiaya göre Monchi’nin listesinde, Galatasaray’ın başarılı oyuncusu Ozan Kabak ve Trabzonsporlu yıldız oyuncu Abdülkadir Ömür var. Monchi’nin bu iki yıldız oyuncu için kesenin ağzını açtığı ve iki takımla da görüşmelere başlayacağı gelen haberler arasında.

Roma Ozan’ı bıramıyor

Roma, Kabak’ın 7,5 milyon euroluk sözleşme fesih bedelini ödemeye hazır. Galatasaray ise Kabak’a yeni bir sözleşme önerme peşinde. Buna göre, 7,5 milyon euroluk serbest kalır maddesi ortadan kaldırılmak isteniyor. Yıldız oyuncu Galatasaray’ın yeni teklifine henüz net bir yanıt vermedi. Genç oyuncunun menajeri bir yandan da İngiliz takımları ile görüşmeleri sürdürüyor. Fatih Terim’in de ileri zamanlarda Ozan Kabak’la bir yüz yüze bir görüşme yapması bekleniyor.

Roma iki Türk oyuncunun daha peşinde

Monchi’nin Roma’nın peşinde olduğu diğer bir oyuncu Abdülkadir Ömür için de teklif getirmesi bekleniyor. Trabzonspor ise Ömür için 30 milyon euro bonservis bedeli belirledi. Manchester City ve Liverpool’un da genç oyuncu ile yakından ilgilendiği gelen bilgiler arasında. İddiaya göre, Monchi, Ömür’le ilgili takas önerisinde bulunmayı düşünüyor ama Trabzonspor bu teklife sıcak bakmıyor. Bu hafta içinde Kabak ve Ömür’le ilgili bir gelişme yaşanması muhtemel.