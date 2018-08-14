İtalya'da köprü çöktü! Onlarca vatandaş kayıp

İtalya'da A-10 otoyolu üstünde bulunan köprü şiddetli fırtınaya dayanmayarak çöktü.

Güncellenme 14 Ağustos 2018 15:11

İtalya'nın Cenova şehrinde A-10 otoyolu üstünde bulunan köprü şiddetli fırtına nedeniyle çöktü. Twitter’dan açıklama yapan İtalyan polisi, çöken köprü nedeni ile onlarca kişinin kayıp olduğu, köprünün yıkılmasının ardından gaz hatları ilgili endişeli olunduğu belirtildi.

İnşaatı 1962'de başlayan ve Polcevera Viyadükü olarak da bilinen köprü 1968'de tamamlandı. Bin 100 metre uzunluğundaki yapının, şimdiye kadar Avrupa'da inşa edilen ilk kablolu beton köprü olduğu söyleniyor.

Olayla ilgili açıklama yapan İtalya Ulaştırma bakanı Danilo Toninelli, kazanın 'büyük bir trajedi' olduğunu, kazaya ilişkin yetkililerden bilgi aldığını, kazaya neyin yol açtığını öğrenmek için henüz çok erken olduğunu, incelemelerde bulunmak üzere bakan yardımcısı ile olay yerine gittiğini ifade etti.

Ulaştırma Bakan Yardımcısı tarafından yapılan açıklamada ise yaşanan kazada 7 kişinin hayatını kaybettiği belirtildi.