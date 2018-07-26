İsviçre kampının yıldızı İsmail Çipe!

Galatasaray, İsviçre kampında gösterdiği performans ile yıldızı parlayan İsmail Çipe sayesinde ikinci kaleci arayışını durdurdu.

Güncellenme 26 Temmuz 2018 12:38

Geçen sezon 6 bin TL kazanan İsmail Çipe’nin bu sene Galatasaray’da Muslera'nın arkasında bekleyeceği belirtildi. Performansı ile göz dolduran ve sarı-kırmızılı ekibin yedek kaleci arayışını rafa kaldıran 23 yaşındaki Çipe ile yeni bir sözleşme imzalanacağı ileri sürüldü.

Maaşı şaşkınlık yarattı

İsviçre kampında performansı Fatih Terim’in beğenisi kazanan İsmail Çipe, daha önce üç kez Galatasaray’dan kiralık olarak gönderilmişti. Çipe, bu kez İsviçre kampındaki başarısı nedeni ile yeni sezonda sarı kırmızılı takımda yer alacak. İdmanlarda formu ve hazırlık maçlarındaki başarısı ile beğeni toplayan genç yeteneğin maaşı ise büyük şaşkınlık yarattı.

İsviçre kampında yıldız haline geldi

Geçen sezon aylık sadece 6 bin TL’ye oynayan Çipe, İsviçre kampında gösterdiği performans ile yıldız haline geldi. Bura gösterdiği başarı Galatasaray’ın ikinci kaleci arayışından son vermesine neden oldu. Genç eldiveni Terim’in de çok beğendiği ve yeni sezonda Muslera’nın arkasını beklemesinde karar kıldığı belirtildi. 2019’un sonuna kadar sözleşmesi bulunan Çipe ile gelecek günlerde yeni bir sözleşme imzalanacak. Genç yeteneğin bu sözleşme sonrası alacağı ücret ise şimdiden merak konusu oldu.