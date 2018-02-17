İsveç, FETÖ'cülere kucak açmaya devam ediyor!

FETÖ'cülere kucak açan İsveç, 15 örgüt mensubunun daha iltica talebini kabul etti.

Güncellenme 17 Şubat 2018 12:17

İsveç'te yayın yapan bir radyo, ülkede 15 kişinin yapmış olduğu iltica talebini kabul ettiğini açıkladı. FETÖ ile irtibatlı olduğu tespit edilen 183 kişiden 168'ine de ret cevabı verildi.

FETÖ'cü İsveç radyosuna konuştu

Daha önce bir FETÖ okulunda müdür olarak görev yapan ve 15 Temmuz hain darbe girişiminin ardından Türkiye'den kaçan Ömer Türk isimli şahıs yaptığı açıklamada, kendisinin İsveç'e yaptığı iltica başvurusunun kabul edilmediği, güvenlik sebebi ile Tükiye'ye dönmediğini iddia etti.

Göçmen Dairesi Yardımcı Hukuk Şefi Carl Bexelius konuyla ilgili yaptığı açıklamada, "Gülen sempatizanı olunsa da Türkiye'ye dönmesinde sakınca görmüyoruz fakat hapse girme riski büyükse o zaman ilticasını kabul ediyoruz" dedi.