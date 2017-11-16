İstiklal Caddesi yeşillendi

Taksim İstiklal Caddesi'ndeki tramvay yoluna, gürültü ve titreşimi emecek yeşil mastik kaplandı.

Güncellenme 16 Kasım 2017 19:10

Taksim İstiklal Caddesi'ndeki yenileme çalışması devam ediyor.

3 gün önce de nostaljik tramvay hattına yeşil renkli mastik kaplama döşenmeye başlandı.

650 metrelik bölüme döşendi

1570 metre uzunluğundaki nostaljik tramvay hattının şu an 650 metresine kaplama döşendi.

Vatandaşların ilgisini çekti

Tramvay hattındaki titreşimi önleyecek olan mastik kaplama İstiklal Caddesi'ne gelenlerin de ilgisini çekti.

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