İstifa eden İyi Partiliden bomba itiraflar!

Yusuf Halaçoğlu ve Nevzat Bor ile birlikte İyi Parti'den istifa eden Özcan Yeniçeri, olayın perde arkasını açıkladı.

Güncellenme 08 Ağustos 2018 10:05

Geçtiğimiz günlerde kurucusu olduğu İyi Parti’den Yusuf Halaçoğlu ve Nevzat Bor ile birlikte istifa eden Özcan Yeniçeri, istifası hakkında ilk kez konuştu.

Fatih Altaylı’nın konuğu olan Yeniçeri, hiperaktif bir karakteri olduğunu belirterek, “Bu kadar aktif, bu kadar kabına sığmayan bir yapıyı sünepe, ıbık, mıymıntı bir yapıda tutamazsın kardeşim” dedi.

Yeniçeri ve beraberindeki üç isim istifasını şöyle açıklamışlardı:

"Partideki bazı kimseler, aday olmayacağını açıklayan genel başkana rağmen delegeler tarafından tek tek aday gösterileceğini açıkladılar. Seçimi kaybetmiş, hatta partiden daha az oy almış bir genel başkanın yerine yeni bir yönetim getirilmesi gerekirken aksini yaptılar. Genel başkan ise bu sözlere karşı sessiz kaldı. Belli ki eski oyunlar burada da oynanmaya devam ediyordu.

2015'ten beri mücadele ettiğimiz durumun İyi Parti'de de sürmesi partiyi yeniden umut haline getirmekten ve kuruluşta aldığı olumlu rüzgarı yeniden kazanmaktan tamamen uzaklaştırmıştır. Sergilenen tavırlar ise kurultayda bir şekilde değişimin olmayacağını göstermektedir. Ben veya bir kişi üzerine oturan bir siyasi harekete karşı verdiğimiz mücadelenin aynının tekrarlandığını görmek bizi son derece üzmüştür. Bu sebeple böyle bir siyasi anlayış içinde olumlu bir sonuca ulaşmanın mümkün olmayacağına karar vermiş bulunuyoruz ve gerek partideki tüm görevlerimizden, gerek İyi Parti'den istifa ediyoruz. Her şey Türkiye ve Türk Milleti içindir."