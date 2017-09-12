İşte Yıldız Tilbe'nin sır gibi sakladığı kızı!

Yıldız Tilbe'nin çok sevdiği Sezen Aksu'nun adını verdiği kızı, annesine benzerliğiyle dikkat çekti.

Güncellenme 12 Eylül 2017 17:55

Hem şarkılarıyla hem de yaşadıklarıyla her döneme damga vuran isimlerden biri olan Yıldız Tilbe'nin 16 yaşındayken kaçarak evlendiği Güngör Karahan'dan olan kızını görenler "aynı annesi" demekten kendini alamıyor.

Eşi askerdeyken doğurdu

Yıldız Tilbe henüz 16 yaşındayken, 1984 yılında 15 gün önce tanıştığı ve ne iş yaptığını dahi bilmediği Güngör Karahan ile kaçarak evlendi. Eşi 1 ay sonra askere gitti. Eşi dönünceye kadar kızı Sezen Burçin dünyaya geldi.

6 yıl evli kaldı

Bu evlilik 6 yıl sürdü ve 1990 yılında eşinden boşandı. Bu evlilikten bir kız çocuğu dünyaya getiren Yıldız Tilbe, kızına elinden geldiğince kameralardan uzak bir hayat yaşatmaya özen gösterdi.

İkinci evliliği yaptı

Geçtiğimiz yıllarda kızı Sezen Burçin'i Serdar Özden ile böyle evlendiren Yıldız Tilbe'yi mutlu gününde Demet Akalın, Alişan ve Rober Hatemo gibi isimler de yalnız bırakmamıştı. Ancak Sezen Burçin'in bu evliliği uzun sürmedi. Özden'den boşanan Sezen Burçin ikinci evliliğini yaptı. Bu evlilikten iki çocuğu bulunmakta.