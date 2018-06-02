İşte yerli otomobilin CEO'su!

Cumhurbaşkanı Erdoğan, yerli otomobil için Bosch'tan Mehmet Gürcan Karakaş'ı transfer ettiklerini söyledi.

Güncellenme 02 Haziran 2018 10:35

NTV-Star ortak yayınında gündeme dair açıklamalar yapan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, yerli otomobil projesinin CEO'sunun Mehmet Gürcan Karakaş olduğunu açıkladı. Erdoğan, "Biz 2021'de elektrikli ve akıllı sürüşü olan bu otomobili üreteceğiz" dedi.

2021'de elektrikli ve akıllı sürüşü olan bu otomobili üreteceklerini belirten Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Ne yaptık? Ben '5 tane babayiğit' dedim, 5 tane babayiğit çıktı ve bir konsorsiyum oluşturdular" dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, oluşturdukları bu konsorsiyumla beraber adımı attıklarını, başına da Mehmet Gürcan Karakaş'ı Bosch'tan transfer ettiklerini, Karakaş'la birlikte bu süreci başlatacaklarını söyledi.

Mehmet Gürcan Karakaş kimdir?

Uzun yıllar Bosch Sanayi ve Ticaret A.Ş.'nin Genel Müdürlük görevini sürdüren Gürcan Karakaş 2007 yılında ise Alman markası Bosch'un, Almanya merkezinde Automotive Aftermarket İşkolu'nun kıdemli başkan yardımcılığı görevine atanmıştır. Sent on:11:56 pmFrom: Mecit Çelebi1965 yılında dünyaya gelen Gürcan Karakaş ODTÜ Makina Mühendisliği bölümü mezunudur. Üniversiteden mezun olduğunun ertesi günü ASELSAN'da mühendis olarak iş hayatına başlayan Gürcan Karakaş, 1990 yılından bu yana Bosch Grubu'nda çalışma hayatını sürdürmektedir. Gürcan Karakaş aslen Antalya Aksekilidir.