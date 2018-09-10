İşte yeni iPhone’lar!

12 Eylül’de Apple tarafından tanıtımı gerçekleşecek iPhone Xs ve iPhone 9’a yönelik detaylar ortaya çıktı.

Güncellenme 10 Eylül 2018 11:29

Apple aynı gün içinde ilk defa 3 ayrı akıllı telefonun tanıtımını yapmaya hazırlanıyor. Tanıtımının 12 Eylül’de yapılacağı cihazların 5,8 inç iPhone Xs, 6,1 inç iPhone 9 ve 6,5 inç iPhone Xs Max olduğu ortaya çıktı.

Bir kullanıcı tarafından 6,1 inç iPhone 9 ile 6,5 inç iPhone Xs Max için geliştirilmiş olan kılıfların fotoğrafı çekildi ve bunlar iPhone X ile karşılaştırıldı. Her iki cihazında 5,8 inç ekrana sahip iPhone X’den daha büyük olduğu ortaya çıktı. Kılıflar göz önüne alındığında her iki cihaz için de arka kameralar için dikey bölümler ayrıldığı ortaya çıktı. Buna bağlı olarak iPhone Xs Max ile iPhone 9 cihazlarında kameralar yatay bir dizilimde bulunmayacak. Yine kılıflara bakılarak ortaya çıkan bir başka detay ise iPhone Xs Max’in çift kameraya sahip olması. Ancak iPhone 9’da ise tek ana kamera olacak.

OLED ekran

Yeni iPhone modelleri için ortaya çıkan bir başka detay ise iPhone Xs Max ile iPhone Xs’nin kullanıcıya OLED ekran ile sunulacağı oldu. iPhone 9’larda ise maliyeti düşürmek adına kullanılan ekranın LCD olması bekleniyor. Cihazlara yönelik yeni bilgilerin ortaya çıkmasına sadece birkaç gün kaldı.