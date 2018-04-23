İşte yeni "Güneş Motel" olayının perde arkası!

CHP'den İYİ Parti'ye geçen 15 milletvekilinin transfer sürecinde neler yaşandı?

Güncellenme 23 Nisan 2018 09:44

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ve İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in gizli bir görüşme yaptığı ortaya çıkmıştı. Bu kapsamda dün CHP'li 15 milletvekili İYİ Parti'ye geçmişti. AK Parti'nin yeni "Güneş Motel" vakası olarak değerlendirdiği bu hamleyi MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli ise "hile yaptınız" diye eleştirmişti.

Süreç nasıl işledi?

İYİ Parti bu vekil transferinin ardından Meclis'te grup kurabilme imkanına sahip olurken başından beri Cumhurbaşkanlığına aday olduğunu açıklayan Meral Akşener'in de yüz bin imza toplamasına gerek kalmadı. Peki bu süreç nasıl gerçekleşti?

Kılıçdaroğlu, Akşener’le gizlice görüştü

CHP Lideri Kılıçdaroğlu, Akşener ile yaptığı gizli görüşmenin ardından partililerle durum değerlendirmesi yaptı. Bu kapsamda İYİ Parti'nin seçime katılabilmesi için 15 milletvekilinin istifasını istedi. Vekillerin kim olacağına Kılıçdaroğlu'nın karar verdiği ileri sürülüyor. CHP Grup Başkanvekili Engin Altay, Kılıçdaroğlu'nun talimatı doğrultusunda cumartesi günü isimleri belirlenen 15 milletvekilini telefonla tek tek arayarak dün saat 11.00'de Meclis'te toplantıya çağırdı.

Talimata uydular

Dün 15 milletvekiliyle Meclis'te buluşan CHP Grup Başkanvekilleri Engin Altay, Özgür Özel ve Engin Özkoç, İYİ Parti'nin seçime girebilmesi ve Meclis'te grup kurabilmesi için bu vekillerin istifasını istedi. Bu talebi duyan vekiller, adeta şok yaşadılar ama talimatı itiraz etmeden yerine getirdiler.

Basın toplantısı yapıldı

Meclis'te yapılan iki saatlik toplantı sonrası genel başkan tarafından isimleri belirlenen 15 vekil, CHP'den istifa edip İYİ Parti'ye geçmek için dilekçelerini imzalayarak grup başkanvekillerine teslim etti. Bu istifaların verilmesi sonrası 15 milletvekili, CHP Grup Başkanvekilleri ve Parti Sözcüsü Bülent Tezcan ile basın toplantısı gerçekleştirdi.

Kanun ne diyor?

Seçim Kanunu'na göre, "siyasi partilerin milletvekili genel ve ara seçimlerine ve belediye başkanlığı ile belediye meclisi, il genel meclisi üyelikleri genel ve ara seçimlerine katılabilmeleri için illerin en az yarısında, oy verme gününden en az 6 ay evvel teşkilat kurmuş ve büyük kongrelerini yapmış olmaları veya Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde gruplarının bulunması şartı" yer alıyor.

Bahçeli’den sert tepki

Bu hamleye tepki gösteren Bahçeli, demokrasi nutku atanların, ilkeli ittifaktan bahsedenlerin ayak ve siyasi oyunlara heves etmelerinin tam bir çatırdama ve siyasi çürüme hali olduğunu söyledi.