İşte yeni askerlik sisteminin tüm detayları

Milli Savunma Bakanlığı'nın hazırladığı yeni askerlik sistemi taslağında zorunlu süre 1 ay olacak ve yaş sınırı olmayacak.

Güncellenme 14 Şubat 2019 10:09

Milli Savunma Bakanlığı, yeni askerlik sistemi ile ilgili çalışmalarında sona geldi ama üzerinde bazı değişiklik yapılacak. Yeni sistemde, bedelli askerlik kalıcı hale geliyor ve yaş sınırı kalkacak. 20 yaşında askerlik hizmetine başlayanlar temel eğitim süresini tamamladıktan sonra bedelli yapabilecek.

Yaş sınırı kalkacak

Bedelli askerlik yasası çıktıktan sonra 600 binden fazla gencin başvurması ve oluşan büyük talep, bedelli sistemin kalıcı hale gelmesi için fikir birliği oluşmasını sağladı. Daha önce yaş sınırı şartı ile defalarca getirilen bedelli, yeni sistemle birlikte hem kalıcı olacak hem de yaş sınırı ortadan kalkacak.

Zorunlu süre 1 ay olacak

İddiaya göre daha önce 3 ay olması düşünülen temel eğitim süresi 1 aya çekilecek. Ücret ise yıl yıl değişiklik gösterecek.

Toplam süre ne kadar olacak?

Askerlik dönemi yükümlülerin eğitim durumuna göre 3, 6, 9 ve 12 ay olacak. Geçtiğimiz günlerde askerlik sürelerinin azaltılmasıyla ilgili çalışmalar olabileceği belirtiliyordu.

Üniversite mezunları için seçenekli olarak 3 ya da 6 aylık dönem olabileceği söyleniyor.

Erdoğan’ın onayına sunuldu

Milli Savunma Bakanlığı tarafından yürütülen Yeni Askerlik Sistemi ile ilgili çalışmanın ilk taslağı Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın onayına sunuldu.