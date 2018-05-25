İşte ünlü rapçi Ezhel'in tutuklanma nedeni

Ezhel adıyla milyonlara ulaşan ünlü rapçi Ömer Sercan İpekçioğlu, uyuşturucu kullanımını özendirdiği gerekçesi ile tutuklandı.

Güncellenme 25 Mayıs 2018 09:43

Müzik dünyasında Ezhel olarak bilinen, yaptığı şarkı ve videolarla büyük bir hayran kitlesi olan ünlü rapçi Ömer Sercan İpekçioğlu, bazı şarkılarında uyuşturucu kullanımını özendirdiği ve kullanımını kolaylaştırdığı iddiasıyla gözaltına alındı.

Sahne adı Ezhel

Ezhel adıyla tanınan İpekçioğlu, İstanbul Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü'ndeki sorgusunun ardından çıkarıldığı adliyede tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Kadıköy’de yakalandı

Geçtiğimiz gün Kadıköy'de düzenlenen operasyonlarla gözaltına alınan Ezhel, yapılan sağlık kontrolünün ardından sorgulanmak üzere Emniyete götürülerek oradan da adliyeye sevk edilmişti.

Tutuklandı

Savcılığın sorguladığı Ezhel, tutuklanma talebi ile mahkemeye sevk edildi. Nöbetçi mahkeme İpekçioğlu'nu, "Uyuşturucu kullanımını özendirmek ve kolaylaştırmak" suçlamasıyla tutuklayarak cezaevine gönderildi.

Macaristan’da konser verecekti

İlk kez 2017'de albüm çıkaran Ezhel'in "Şehrimin tadı" adlı şarkısının videosu internette 31 milyon kişi tarafından izlendi. İlk albümü Müptezhel'le büyük bir çıkış yakalayan Ezhel, Ağustos ayında Macaristan'da Sziget Festivalinde sahne alacaktı.