İşte Türkiye'yi ayağa kaldıran sapık için istenen ceza!

Adana'da 4,5 yaşındaki bir kız çocuğuna cinsel istismarda bulunurken yakalanan sapık hakkında istenen ceza belli oldu.

Güncellenme 20 Şubat 2018 14:41

Adana Cumhuriyet Başsavcılığı, geçtiğimiz günlerde 4,5 yaşındaki kız çocuğuna cinsel istismarda bulunan Sedat K. isimli sapık hakkında iki ayrı suçtan 66 yıl hapis cezasına çarptırılması istemi ile iddianame hazırlandı.

66 yıl hapsi istendi

10 Şubat'ta bir düğünde 4,5 yaşında bir kıza cinsel istismarda bulurken yakalanan ve tutuklanan Sedat K. hakkındaki soruşturmada sona gelindi. Şüpheli hakkında "Çocuğun nitelikli cinsel istismarı" suçundan 45 yıl, "Cebir tehdit veya hile kullanarak çocuğu cinsel amaçlı hürriyetinden yoksun kılma" suçundan da 21 yıl olmak üzere toplam 66 yıl hapis cezası istemiyle iddianame hazırlandı.

Hadım gündeme geldi

Bugün açıklama yapan Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, çocuk istismarcılarına kimyasal hadım uygulanacağına dair bir yasanın 2-3 gün içinde gündeme gelebileceğini açıklamıştı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ise "En ağır ceza için adım atılacak" ifadelerini kullanmıştı.