İşte Tuğba Büyüküstün’ün ikizi!

Benzerliği ile dikkat çeken Suudi Arabistan asıllı yazar Nooara Al Ogaili, Tuğba Büyüküstün’e olan hayranlığıyla da ikizi gibi görünüyor.

Güncellenme 12 Mart 2018 17:36

Suudi yazar Nooara Al Ogaili, Tuğba Büyüküstüne olan hayranlığını üst seviyeye çıkardı. O kadar taklit ediyor ki sosyal medya da paylaştığı fotoğraflarda ikizi kadar benzediği ortaya çıkıyor.

İkizi gibi

Hem güzelliği hem de oyunculuğuyla kitleleri peşinden sürükleyen milyonların gönlüne taht kurmuş olan Tuğba Büyüküstün, Türkiye’de olduğu kadar Ortadoğu’da da yakından takip ediliyor. Ortadoğulu hayranları sosyal medya da gezen fotoğraflarla şok oldular. Yaptığı paylaşımlarla Tuğba Büyüküstün’e olan benzerliği ile Suudi Arabistanlı yazar Noora Al Ogaili büyük ilgi görüyor. Suudi yazarın fotoğrafları o kadar benziyor ki paylaşım rekorları kırıyor.

Noora Al Ogaili çıktı

Yaptığı paylaşımlarda ortaya çıkan benzerlikleri ile sosyal medya da olay olan kadın, Amerika’da yaşayan Suudi Arabistan asıllı genç yazar Noora Al Ogaili olduğu ortaya çıktı.

Birebir taklit

Çağatay Ulusoy, Tuğba Büyüküstün gibi ünlü Türk oyuncuları da sosyal medya üzerinden takip eden genç yazar, Büyüküstün’e olan hayranlığı o kadar büyük ki tarzını, duruşunu onun gibi birebir şekillendiriyor. Geçen yıl yaptığı benzerlikle Büyüküstün’den ayıran hiç bir yanı kalmamıştı. Saçlarını tıpkı Tuğba Büyüküstün gibi kısacık kestirip bir de yeşil lens takınca ikizi gibi olmuş. Yazarın saç renginden saç boyuna, göz renginden yüz hatlarına kadar birebir benzediğini göre Tuba Büyüküstün hayranları yazarı mesaj yağmuruna tuttu.

Tuba Büyüküstün’den henüz bu benzerlikle ilgili bir açıklama yapmadı. İlerleyen süreçte Büyüküstün’ün nasıl karşılayacağı merak konusu.