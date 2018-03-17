İşte Taksi-UBER krizinin bilançosu!

Sarı taksi-UBER krizi plaka fiyatlarını nasıl etkiledi? Piyasada durgunluk oluştu mu? Fiyatlar düştü mü?

Güncellenme 17 Mart 2018 11:23

Son bir haftadır yaşanan sarı taksi ve UBER gerginliği beraberinde birçok tartışmayı da yanında getirdi. Bu tartışmalar yanında taksi plaka fiyatlarının alım satımlarındaki maddi durumları ne kadar etkilediği merak konusu. Bu kriz taksi plaka fiyatlarını nasıl etkiledi? Piyasada durgunluk oluştu mu? Fiyatlar düştü mü?

4 günde 100 bin TL düştü

Bir işletme sahibi son 4 günde taksi plakası fiyatının 100 bin TL düşerek 1 milyon 680 binden 1 milyon 580 bine indiğini açıkladı.

Açıklamada, bu tartışmaların tedirginlik yarattığını, fiyatların 4 günde 100 bin TL civarında eridiğini, alıcının da satıcının da kafasının karışık olduğunu belirtti.

Kriz iyi yönetilemedi

Başka bir işletme sahibi ise, taksi plakası fiyatının 100 bin lira civarında düştüğünü ve plaka sahiplerinden satış için çok sayıda talep geldiğini söyledi.

Yaptığı açıklamada, piyasada belirsizlik olunca ticari enstrümanlar da etkilendiğini, şu son 10 günlük süreçte kriz iyi yönetilmediğini, belirsiz bir ortam olduğunu, plaka satmak için bugün (dün) 12 kişinin kendisini aradığını, normalde günde 1 kişi olduğunu, kiralamada da zor günlerin kendilerini beklediğini söyledi.

Piyasada durgunluk var

İstanbul Otomobilciler ve Galericiler Derneği Başkanı Mustafa Karayılan, alıcının da satıcının da telaşa kapıldığını ve fiyatların düştüğünü belirtti.

Karayılan, şu anda piyasada isteksizlik olduğunu, alıcıların telaşa kapıldığını, elinde plakası olanların da bir an önce elinden çıkarmak istediğini, bu kapsamda bir düşüş olduğunu, plakaların 75-100 bin lira civarında düştüğünü, alım-satımda olduğu kadar kiralamada da durgunluk olduğunu vurguladı