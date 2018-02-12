İşte Süper Lig'in yeni lideri

Galatasaray, Antalyaspor'u 3-0 mağlup etti ve Süper Lig'in yeni lideri oldu.

Güncellenme 12 Şubat 2018 21:57

Spor Toto Süper Lig'in 21. haftasında Galatasaray, Türk Telekom Stadı'nda Antalyaspor'u ağırladı. Galatasaray, lider Başakşehir'in puan kaybettiği haftada eline geçen fırsatı iyi değerlendirdi ve Antalyaspor'u 3-0 mağlup ederek haftayı lider bitirdi.

Maçtan notlar ise şöyle;

Galatasaray, Spor Toto Süper Lig'in 21. haftasında Antalyaspor'u konuk etti.

14. dakikada Gomis'in golüyle Galatasaray 1-0 öne geçti.

Gomis'in 20. dakikada attığı golle Galatasaray farkı 2'ye çıkardı: 2-0

38. dakikada Feghouli'nin golüyle Galatasaray 3-0 öne geçti.

Karşılaşma Galatasaray'ın 3-0'lık üstünlüğüyle sona erdi.

Galatasaray bu galibiyetle puanını 44'e yükselterek Süper Lig'in ilk sırasına yerleşti.

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