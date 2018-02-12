İşte Süper Lig'in yeni lideri
Galatasaray, Antalyaspor'u 3-0 mağlup etti ve Süper Lig'in yeni lideri oldu.
Spor Toto Süper Lig'in 21. haftasında Galatasaray, Türk Telekom Stadı'nda Antalyaspor'u ağırladı. Galatasaray, lider Başakşehir'in puan kaybettiği haftada eline geçen fırsatı iyi değerlendirdi ve Antalyaspor'u 3-0 mağlup ederek haftayı lider bitirdi.
Maçtan notlar ise şöyle;
Galatasaray, Spor Toto Süper Lig'in 21. haftasında Antalyaspor'u konuk etti.
14. dakikada Gomis'in golüyle Galatasaray 1-0 öne geçti.
Gomis'in 20. dakikada attığı golle Galatasaray farkı 2'ye çıkardı: 2-0
38. dakikada Feghouli'nin golüyle Galatasaray 3-0 öne geçti.
Karşılaşma Galatasaray'ın 3-0'lık üstünlüğüyle sona erdi.
Galatasaray bu galibiyetle puanını 44'e yükselterek Süper Lig'in ilk sırasına yerleşti.