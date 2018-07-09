İşte Süper Lig'in derbileri

Spor Toto Süper Ligde Lefter Küçükandonyadis'in adı verilen 2018-2019 futbol sezonunun fikstürü çekildi.

Güncellenme 09 Temmuz 2018 15:53

Spor Toto Süper Ligde, Türk Milli Takımı ve Fenerbahçe'nin efsane futbolcularından Lefter Küçükandonyadis'in adının verildiği 2018-2019 futbol sezonunun fikstürü çekildi.

Yeni sezon 10-13 Ağustos tarihlerinde başlayacak ve 26 Mayıs 2019 tarihinde lig maçları sona erecek.

Derbi tarihleri şu şekilde:

4) Hafta: Trabzonspor - Galatasaray

6) Hafta: Fenerbahçe - Beşiktaş

11) Hafta: Galatasaray - Fenerbahçe

13) Hafta: Trabzonspor - Fenerbahçe

14) Hafta: Beşiktaş - Galatasaray

16) Hafta: Beşiktaş - Trabzonspor

Star Gündem

Bizi takip edin