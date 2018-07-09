İşte Süper Lig'in derbileri
Spor Toto Süper Ligde Lefter Küçükandonyadis'in adı verilen 2018-2019 futbol sezonunun fikstürü çekildi.
Spor Toto Süper Ligde, Türk Milli Takımı ve Fenerbahçe'nin efsane futbolcularından Lefter Küçükandonyadis'in adının verildiği 2018-2019 futbol sezonunun fikstürü çekildi.
Yeni sezon 10-13 Ağustos tarihlerinde başlayacak ve 26 Mayıs 2019 tarihinde lig maçları sona erecek.
Derbi tarihleri şu şekilde:
4) Hafta: Trabzonspor - Galatasaray
6) Hafta: Fenerbahçe - Beşiktaş
11) Hafta: Galatasaray - Fenerbahçe
13) Hafta: Trabzonspor - Fenerbahçe
14) Hafta: Beşiktaş - Galatasaray
16) Hafta: Beşiktaş - Trabzonspor