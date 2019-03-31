İşte sonuçların belli olduğu iller!

31 Mart Yerel seçim sonuçları açıklanıyor. 81 ilden sonuçlar gelmeye başladı. Doğu illerinde sandıklar erken açıldığın için bir çok il ve ilçe belli oldu.

Güncellenme 31 Mart 2019 20:51