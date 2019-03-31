İşte sonuçların belli olduğu iller!
31 Mart Yerel seçim sonuçları açıklanıyor. 81 ilden sonuçlar gelmeye başladı. Doğu illerinde sandıklar erken açıldığın için bir çok il ve ilçe belli oldu.
Türkiye bugn sandık başına gitti. Birçok ilde sandınların büyük çoğunluğu açılırken Doğu illerinde bazı il ve ilçelerde sonuçlar çok çabuk ortaya çıktı. Kazanan adaylar belli oldu. Bitlis, Ardahan ve Ağrı gibi illerde sonuçlar belli oldu.
İşte il il ilçe ilçe kesinleşen sonuçlar...
Kars'ta resmi olmayan sonuçlara göre MHP'den HDP'ye geçti.
Artvin'de Demirhan Elçin belediye başkanı seçildi. Artvin el değiştiren illerden biri oldu. AK Parti'den CHP'ye geçti.
Ordu'da seçimin galibi açık ara farkla AK Parti adayı Mehmet Hilmi Güler oldu.
Ağrı'da seçimlerin galibi oldu, AK Parti adayı Savcı Sayan oldu.
Bitlis Belediye Başkanlığını kesin olmayan sonuçlara göre, AK Parti adayı Nesrullah Tanğlay kazandı.
Rize'nin Hemşin ilçesinde belediye başkanlığını kesin olmayan sonuçlara göre, AK Parti adayı Halim Kazim Bekar kazandı.
Kars'ın Akyaka ilçesinde belediye başkanlığını kesin olmayan sonuçlara göre, AK Parti adayı Ergüder Toptaş kazandı.
Kars'ın Susuz ilçesinde belediye başkanlığını kesin olmayan sonuçlara göre, CHP adayı Oğuz Yantemur kazandı.
Kastamonu'nun Şenpazar ilçesinde belediye başkanlığını kesin olmayan sonuçlara göre, AK Parti adayı Cem Çınar kazandı.
Erzincan'ın İliç ilçesinde belediye başkanlığını kesin olmayan sonuçlara göre, AK Parti adayı Mustafa Gürbüz kazandı.
Giresun'un Görele ilçesinde belediye başkanlığını kesin olmayan sonuçlara göre, AK Parti adayı Tolga Erener kazandı.
Kırşehir'in Boztepe ilçesinde belediye başkanlığını kesin olmayan sonuçlara göre, CHP adayı Hüseyin Takan kazandı.
Giresun'un Şebinkarahisar ilçesinde belediye başkanlığını kesin olmayan sonuçlara göre, AK Parti adayı Şahin Yılancı kazandı.
Karaman'ın Kazımkarabekir ilçesinde belediye başkanlığını kesin olmayan sonuçlara göre, MHP adayı Recep Boyacıoğlu kazandı.
Rize'nin Çamlıhemşin ilçesinde belediye başkanlığını kesin olmayan sonuçlara göre, AK Parti adayı Osman Haşimoğlu kazandı.
Çanakkale'nin Gökçeada ilçesinde belediye başkanlığını kesin olmayan sonuçlara göre, İYİ Parti adayı Ünal Çetin kazandı.
Şırnak'ın Güçlükonak ilçesinde belediye başkanlığını kesin olmayan sonuçlara göre, AK Parti adayı Bahattin Aktuğ kazandı.
Düzce'nin Gümüşova ilçesinde belediye başkanlığını kesin olmayan sonuçlara göre, MHP adayı Muharrem Tozan kazandı.
Kilis Belediye Başkanlığını kesin olmayan sonuçlara göre, AK Parti adayı Mehmet Abdi Bulut kazandı.
Bilecik'in Söğüt ilçesinde belediye başkanlığını kesin olmayan sonuçlara göre, MHP adayı İsmet Sever kazandı.
Sivas Belediye Başkanlığını kesin olmayan sonuçlara göre, AK Parti adayı Hilmi Bilgin kazandı.
Tokat'ın Almus ilçesinde belediye başkanlığını kesin olmayan sonuçlara göre, MHP adayı Bekir Özer kazandı.
Tokat'ın Reşadiye ilçesinde belediye başkanlığını kesin olmayan sonuçlara göre, AK Parti adayı Mustafa Yılmaz kazandı.
Yozgat'ın Boğazlıyan ilçesinde belediye başkanlığını kesin olmayan sonuçlara göre, AK Parti adayı Gökhan Coşar kazandı.
Şırnak'ta resmi olmayan sonuçlara göre AK Parti'nin adayı Mehmet Yarka kazandı.