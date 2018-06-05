İşte son oy oranları! Erdoğan'ın oyu yüzde kaç?

Argetus Araştırma Şirketi, Cumhur İttifakı ile Millet İttifakı'nın kafa kafaya gittiğini iddia etti.

Güncellenme 05 Haziran 2018 14:36

24 Haziran seçimlerine sayılı günler kala bir araştırma sonucu da Argetus Araştırma Şirketi tarafından açıklandı.

Şirket yaptığı araştırmada, cumhurbaşkanlığı ve milletvekilliği seçimlerine kısa bir süre kala yapılan anket sonucunda, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın oylarını arttıramaması halinde cumhurbaşkanlığı seçimin ilk turda sonuçlanması adeta bıçak sırtında gözüktüğünü duyurdu.

24 Haziran 2018'de gerçekleştirilecek cumhurbaşkanlığı ve milletvekilliği seçimleri için yaptığı araştırma ile seçmenin nabzını tutan Argetus Araştırma Şirketi, 22-31 Mayıs'ta 34 ilde 3 bin 360 kişi ile (CATI-Bilgisayar Destekli Telefon) görüşme gerçekleştirdi.

Buna göre, Cumhurbaşkanlığı seçiminde, adaylardan Recep Tayyip Erdoğan yüzde 50,1 ilk turu göğüslemiş görünüyor. Muharrem İnce ise yüzde 25,2 oranında bir desteğe sahip.

Şirket, İyi Parti'nin cumhurbaşkanı adayı Meral Akşener'in oyunun yüzde 12,2 olduğunu, HDP'nin cumhurbaşkanı adayı Selahattin Demirtaş oyunun yüzde 1,1 olduğunu, Saadet Partisi cumhurbaşkanı adayı Temel Karamollaoğlu'nun yüzde 1,2 olduğunu, Doğu Perinçek'in ise yüzde 0,2 oranında olduğunu açıkladı.