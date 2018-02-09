İşte Sen Anlat Karadeniz oyuncularının aldığı ücretler!

ATV'nin iddialı dizisi Sen Anlat Karadeniz oyuncularının kazandığı ücretler ortaya çıktı.

Güncellenme 09 Şubat 2018 17:27

ATV'nin reyting rekorları kıran yeni dizisi Sen Anlat Karadeniz'in oyuncularının aldığı ücret ortaya çıktı. Bu hafta 3. bölümü ile ekrana gelen ve ilk bölümünden itibaren birçok tartışmayı beraberinde getiren dizi, kadın şiddet sahneleri ile büyük tepki çekmişti. Yayınlandığı günün reyting savaşlarında galip gelen Sen Anlat Karadeniz Diriliş Ertuğrul'un tahtını bile salladı. Peki iddialı dizinin oyuncuları kaç para kazanıyor?

Tahir Kaleli en yüksek ücreti alıyor

Çarşamba akşamlarının vazgeçilmezi haline gelen dizide en yüksek ücreti Tahir Kaleli rolü ile Ulaş Tuna Aslantepe alıyor.

Psikopat Vedat Sayar 17 Bin TL alıyor

Dizide şiddet yanlısı psikopat bir iş adamını canlandıran ve Nefes'e yaptığı akıl almaz işkencelerle büyük nefreti üzerine çeken Vedat Sayar rolündeki Mehmet Ali Nuroğlu ise aylık 17 bin 500 TL alıyor.

İşte sırasıyla oyuncuların aldığı ücretler: