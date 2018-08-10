İşte saç dökülmesinin nedeni!

Kadın ve erkeklerde sıklıkla karşılaşılan sorunlardan biri olan saç dökülmesi günlük 100 ile 150 telin üzerindeyse bir uzmana görünmek gerekir.

Güncellenme 10 Ağustos 2018 14:22

Uzmanlar erkeklerde görülen saç dökülmesinin genetik nedenlerden kaynaklandığını söylerken kadınlarda görülen saç dökülmesinin ise demir ve vitamin eksiliğinden olduğunu ifade ediyor. Saç dökülmesine ilişkin bir tedavinin uzman yardımı ile gerçekleşmesi gerekir.

Dermatologlar saç dökülmesine ilişkin nedenleri araştırırken dahiliye ve jinekoloji birimleriyle birlikte çalışmak gerektiğini ifade ediyor. Uzmanlar saç dökülmesine ilişkin nedenleri açıkladı:

Demir eksikliği

Kadınlarda en fazla görülen saç dökülmesinin nedenlerinden biriside demir eksikliğidir. Demir takviyesi alınarak tedaviye kısa sürede verilebilir.

Sistematik hastalıklar

Sistematik hastalıklar içerisinde en fazla demir eksikliği anemisi ile tiroit hastalıkları gelir. Bunun yanı sıra ağır cerrahi işlemler, yüksek ateşli hastalıkları ve enfeksiyonlarda da saç dökülmesi gibi sorunlar görülebilir. Ancak erken tanı tedavi ile olumlu sonuçlar elde edilebilir.

Hormonal değişimler

Doğumdan sonraki üçüncü ay ile dokuzuncu ayda görülen saç dökülmesi normal karşılanmaktadır. Ancak bu süre daha uzun olursa ve dökülmenin şiddeti yoğunlaşırsa bir uzmana görünmekte fayda vardır. Aynı zamanda menopozla birlikte saç dökülmesi sorunu görülebilir.

Sağlıksız beslenme ve diyetler

Besinler aracılığı ile yeteri kadar protein alınmadığı takdirde saç dökülmesi gibi sorunlar ortaya çıkabilir.

İlaçlar

Akne tedavisi için kullanılan A vitamini türevi ilaçlar saç dökülmesi sorunu ortaya çıkabilir bunun yanı sıra kan sulandırıcı, artrit, gut, depresyon, kalp ve yüksek tansiyon ilaçları da saç dökülmesi sorunlarına neden olabilmektedir.

Mantar hastalıkları

Genellikle çocuklarda görülen bir rahatsızlık olsa da yetişkinlerde de saçı tutan deride mantar hastalıkları görülebilir. Bu durum tedavi edilmezse kalıcı kellik görülebilir.

Yoğun stres

Yaşam temposunun içerisinde kişiler yoğun strese maruz kalırlar ve bu saç dökülmesine neden olur.