İşte Saadet Partisi'nin adayları!

Saadet Partisi, Cumhurbaşkanlığı aday olacak 4 ismi üyelerine sordu.

Güncellenme 26 Nisan 2018 10:01

Dün 11. Cumhurbaşkanı Abdullah Gül ile görüşen Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu, ittifak ve aday belirlemeyle ilgili temaslarının yanı sıra parti tabanının nabzını yoklamak için bir temayül yoklaması yaptırdı. Online olarak yapılan oylama henüz sona ermedi.

Dün Gül ve Karamollaoğlu görüştü

Öte yandan Saadet Partisi, üyelerine dağıttığı “Saadet kart” üzerinden Cumhurbaşkanı adayı için oylama yaptırdı. Dün Gül ile görüşme yapan Saadet Lideri, İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener ile de Salı günü bir görüşme yapmıştı.

Çatı adayı olacak mı?

Bu kapsamda Gül'ün muhalefetin "Çatı Adayı" olacağı tartışılırken, Akşener'in tüm ısrarlara rağmen adalıktan vazgeçmediği iddia edilmişti. CHP'nin ve İYİ Parti'nin tabanından gelen Gül itirazları muhalefetin bu Gül'den vaz geçmesine neden oldu. CHP'li vekiller Twitter'dan bu haberleri yalanladı.

Saadet Partisi'nin adayları kimler?

Saadet Partisi ise adaylarını halka sordu. Bu kapsamda 4 ismi oylamaya açtı.

Parti üyelerine şu isimleri sundu:

11. Cumhurbaşkanı Abdullah Gül

AK Parti'nin kurucularından, eski Başbakan Yardımcısı Abdüllatif Şener

Eski Anayasa Mahkemesi Başkanı Haşim Kılıç

Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu

Saadet Partisi'nin adayının kim olacağı, muhalefette bir çatı adayının söz konusu olup olmayacağı ise merak konusu oldu.