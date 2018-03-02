İşte Putin'in öve öve bitiremediği füze!

Rusya Devlet Başkanı Putin'in seçim konuşmasında açıkladığı ve dünyayı korkutan Samrat hakkında detaylar ortaya çıktı.

Güncellenme 02 Mart 2018 14:23

Geçtiğimiz günlerde Rusya Parlamentosu'nda geleneksel seçim konuşmasını Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, ülkesinin hava savunma sistemlerinin durduramayacağı bir füze ürettiğini açıklamıştı. Bu açıklama sonrası açıklamalar dünya gündemine oturdu. Seçim konuşmasını adeta bir gövde gösterisi ve dünyaya gözdağı vermek için yapan Rus lider, sınırsız menzilli güdümlü nükleer füzenin adının Samrat'ın olduğunu da açıklamıştı.

SSCB döneminde adı Şeytan'dı

Sovyetler Birliği döneminde Şeytan ismiyle bilinen füzenin yerini Samrat'ın aldığı iddia edildi. Sarmat'ın tanıtımı için kısa bir video izleten Putin, kıtalararası yeni füzesinin özelliklerini açıkladı. Füzenin nükleer savaş başlıklarını taşıyabileceğini belirten Putin, her koşulda kullanılabileceğini ve en güncel füze savunma sistemini dahi delebileceğini iddia etti.

Samrat'ı kimse durduramayacak

Samrat'ın günümüzdeki hava savunma sistemlerinin yanı sıra gelecekte üretilebilecek herhangi bir sistemin bu füzeyi asla durdurmayacağını aktardı. Putin yeni füze için şu ifadeleri kullandı: "Samrat Güney Kutbu'nu da vurabilir, Kuzey Kutbu'nu da"

Pentagon açıklama yaptı

Putin adeta şov yaptığı konuşmasına ABD'de de bir cevap geldi. Pentagon'dan yapılan açıklamada, açıklamaların şaşırtıcı olmadığı belirtilirken, "Amerikan halkı emin olsun ki biz tam bir şekilde hazırız" ifadesi kullanıldı.