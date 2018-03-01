İşte polisin yeni kıyafeti!

Emniyet Genel Müdürlüğü kılık kıyafet yönetmeliğinde değişikliğe giderek kravatı kaldırdı.

Güncellenme 01 Mart 2018 16:16

Çevik kuvvet, genel hizmet, deniz polisi, koruma hizmetleri, bisikletli polis ile çarşı ve mahalle bekçilerinin kıyafetlerinde Emniyet Genel Müdürlüğü'nce bazı yenilikler yapıldı. Teşkilatın yeni kıyafetleri AA tarafından görüntülendi.

Kıyafetler daha rahat

Uygun görülen yeni kıyafetler, teknolojik gelişmelerin yanı sıra, iklim koşulları ve görev şartları da göz önünde bulundurularak, güvenlik güçlerinin olaylara rahat ve kısıtlama olmaksızın müdahale edebileceği ve etkili bir şekilde görevlerini yapabileceği doğrultuda tasarlandı.

Kravat artık yok

Yapılan değişiklik kapsamında gömlek, ütülü pantolon, kravat ve iskarpin ayakkabı artık kullanılmayacak. Görevdeki emniyet güçleri artık kravat takmayacak.

Sportif kıyafetler giyilecek

Bu kıyafetlerin yerine, ütü gerektirmeyen gömlek, tişört ve pantolonun yanı sıra, sportif bir görünüme sahip ayakkabılar kullanılmaya başlandı.