İşte Ömer Halisdemir davasında açıklanan karar!

15 Temmuz hain darbe girişiminde gecenin seyrini değiştiren Astsubay Ömer Halisdemir katillerine ağırlaştırılmış müebbet hapis verildi.

Güncellenme 19 Nisan 2018 10:59

15 Temmuz hain darbe girişiminde yüzlerce vatandaşı Şehit eden FETÖ'nün Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın vatandaşları meydanlara davet etmesiyle tüm oyunu bozulmuştu. Halk hain kalkışmada tanklara, tüfeklere meydan okurken Özel Kuvvetler Komutanlığı'nda da büyük bir kahramanlık sergilenmişti.

Bu kahramanlığı yapan ve adeta kalkışmanın seyrini değiştiren kişi ise Astsubay Ömer Halisdemir oldu.

Komutanından aldığı "Darbeci Semih Terzi'yi öldür" emrini düşünmeden kabul eden şehit Halisdemir, darbecilerin arasına sızarak darbeci Semih Terzi'yi etkisiz hale getirdi.

Gözünü kırpmadan görevini yerine getiren kahraman asker Ömer Halisdemir, darbeci teröristler tarafından şehit edildi.

Astsubay Ömer Halisdemir'in Şehit edilmesiyle ilgili görülen davada yargılanan sanıklar hakkında karar verildi.

Mahkeme, davada 18 sanığın tamamına ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası verdi.