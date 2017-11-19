İşte Naim Süleymanoğlu'nun Bulgaristan'dan kaçırılış hikayesi

Hayatını kaybeden efsane milli sporcu Süleymanoğlu'nun 1986 yılında Türkiye'ye kaçırılış hikayesi herkesi şaşırtıyor.

Güncellenme 19 Kasım 2017 09:54

Bulgaristan'ın Kırcaali kentinde doğan bir Türk olan Naim Süleymanoğlu 50 yaşında hayatını kaybetti. Süleymanoğlu, arkasında ise onlarca rekor ve şampiyonluk ve film gibi bir kaçış hikayesi bıraktı.

Naim'in kaçırılış hikayesi

1986'ya kadar Bulgaristan için Naum Shalamanov adıyla yarışan Naim'in Türkiye'ye kaçırılış hikayesini Milliyet gazetesi Spor Müdürü Tayfun Bayındır Socrateas dergisine şöyle anlatmıştı: "Naim’in kaçışının hikayesi apayrıdır. Bu kaçış, bir yıl öncesinden planlanıyor ve şifreli olarak yazışmalar yapılıyor. Naim, Melbourne’deki Dünya Şampiyonası’nı kazandıktan sonra bir anlık boşlukta kafileden ayrılıyor. Bir kafede oturuyor, onu arkadaki tuvaletten kaçırıyorlar, Datsun marka sarı bir otomobile bindirip bir kahvehaneye götürüyorlar. Sonra Naim, başka bir grupla bir caminin yolunu tutuyor.

Özal, 'derhal gelecek' diyor

Geldiğinde camideki Türk topluluğu namazda, o da namaza giriyor, sonra çıkıyorlar, bir eve yerleşiyor, büyükelçiliğe haber veriliyor. Büyükelçilik durumu hemen Turgut Özal’a iletiyor, Özal 'Derhal gelecek' diyor ve Naim önce Londra’ya, ardından özel uçakla İstanbul’a ve son olarak Ankara’ya getiriliyor."

Halter için büyü yaptırmış

Tecrübeli spor yazarı Atilla Gökçe ise Naim Süleymanoğlu'nun önemini şu şekilde anlattı: "Basketbolda Michael Jordan, futbolda Pele, Diego Maradona, Lionel Messi, Cristiano Ronaldo gibi o sporlara büyük onur kazandırarak o sporları dünyaya sevdirerek adeta büyü yapmıştır.Naim Süleymanoğlu da halterin büyüsüydü. Çünkü olimpiyat oyunlarında ona gelinceye kadar üst üste 3 olimpiyat oyununda altın madalya kazanan yoktu.

Bulgarlar kıyameti kopardı

Bulgarlar 1987'de Naim Süleymanoğlu devletin büyük operasyonuyla gizli servis operasyonuyla Avustralya'da Türkiye'ye bir kardeşimiz olarak kazandırılırken, iltica ederken kıyameti kopardı. Dediler ki 'Biz harika bir çocuk bulduk ama Türkler onu heder edecekler. Sportif olarak onu formda tutmak, antrene etmek Türklerin yapabileceği bir şey değildir.' Türkiye, bu tezlerin hepsini çürüttü.

Bütün şampiyonlukları tertemiz

Naim'in bütün şampiyonlukları ve dünya şampiyonlukları iftihar ederim ki doping açısından tertemiz zaferlerdi. Naim sürekli çok zor koşullarda yapılan antrenman, seyahatler, halterin zorlayıcı hayatında elbette ki çok etkilendi.

MİT tereyağından kıl çeker gibi kaçırdı

Naim çok samimi, candan bir çocuktu, kardeşimizdi. Avustralya'daki şampiyonadan sonra MİT tarafından o kadar güzel bir operasyonla kazandırıldı. Tereyağından kıl çeker gibi bir operasyonla bizim elçiliğimize sığındı. Otelden çıkışı, otelin etrafında küçük bir gezi gibi küçük tur atması, Bulgarlar'a normal geldi ama bizim hükümetimiz ve MİT aylar öncesinden hazırlanarak bu operasyon gerçekleştirdi.

Naim'in kaçırılışı soydaşlarımızı rahatlattı

Naum Shalamanov adını vermişti Bulgarlar ona. Todor Jivkov'u bugünkü gençler bilmez Türkler'e zulmeden, mezalim gösteren zalim bir başbakandı. Türklerin adını değiştiriyor, yerlerini değiştiriyor, yükselmelerine imkan vermiyor, kültürlerine, Türkçe gazete çıkarmalarına engel oluyor, Naim'e yaptığı gibi uydurma isimler veriyordu. Bütün Türkler'e bizim oradaki kardeşlerimize hayatı çekilmez hale getiriyordu. Hükümet birçok kez Bulgaristan'da yaşayan Türklere kapıyı açtı. Bulgar hükümetinin bu göçlere engel olmaması için uluslarası ilkelere uyarak notalar verdi. Bulgaristan'da yaşayan yüzlerce soydaşlarımız Türkiye'ye döndü. Naim'in Türkiye'ye iltica etmesi, Bulgaristan'da Türkler'e yapılan zulmü bütün dünyaya kabul ettiren çok önemli gösterge oldu. Naim bütün dünyanın tanıdığı bir yıldızdı bütün dünyanın dikkati o yıldızla birlikte bu soruna döndü."