İşte "meskûn mahal operasyonu"nun ayrıntıları

Zeytin Dalı Harekatı kapsamında yapılacak meskûn mahal operasyonunun ayrıntıları netleşmeye başladı.

Güncellenme 01 Mart 2018 09:54

Afrin'de devam eden Zeytin Dalı Harekatı'nın büyük bir bölümünü tamamlayan Mehmetçik ve ÖSO, bölgenin yüzde 25 kadar bir kısmını kontrol altına almayı başardı. Afrin'in merkezine yapılacak operasyon öncesi 2 önemli merkez olan Cinderes ve Raco'nun alınması için harekat planı yeniden güncellendi.

JÖH ve PÖH'ler 4 ayrı üs bölgesine taşındı

Kontrol altın alınan 4 bölgeden geçiş için üst kuran TSK, kırsal kesimlerde teröristlerin harekat kapasitesini minimuma indirdi. Raco ve Cinderes operasyonları için JÖH ve PÖH'ler 4 ayrı üs bölgesine taşındı. Her iki kritik merkeze de hafta sonu düzenlenmesi planlanan operasyon ile sahadaki ilk ciddi meskûn mahal harekatı yapılmış olacak.

Tüm güvenlik birimleri aynı operasyonda

İlk kez; JÖH, PÖH, Özel Kuvvetler ve komandolar ülke dışında gerçekleştirilecek bir operasyonu ortak yürütecek. Güvenlik ekipleri harekatta kullanılması planlanan tüm teçhizat için teknik ayrıntıları bitirdi.

Teröristler oyalama taktiği yapacak

Güvenlik birimlerinden alınan bilgiye göre, Teröristler Raco ve Cinderes bölgelerinde güvenlik güçlerini oyalamak için bazı taktikler geliştirdi. Bu kapsamda kentlerde yaşayan vatandaşların yüzde 80'inin bölgeyi terk ettikleri ve harekâtın kapasitesi düşürülmeden operasyonun devam ettirilebileceği belirtildi.

Raco ve Cinderes operasyonları bir hafta sürecek

Raco'yu iki, Cinderes'i de dört ayrı bölgeye ayıran güvenlik güçleri, esas hedef olan Afrin'in merkezine yapılacak operasyondan önce ekipleri en az seviyede yorarak harekâtı tamamlamayı düşünüyor. Raco ve Cinderes'te operasyonların yaklaşık bir hafta süreceği belirtildi.

HTŞ ile ÖSO çatıştı

ÖSO birliklerinin Cinderes'e daha önce İdlib’in kuzeyindeki Afrin sınır hattından geçiş yapması ve buraya yapılacak operasyonun daha önce başlaması planlanıyordu ancak HTŞ ile çatışmalar yaşandı. Heyet Tahrir El Şam ileyaşnan çatışma sonrası örgütün bölgeden çekildiği ve ÖSO birliklerinin Cinderes operasyonuna destek vermek üzere bölgede konuşlandığı bildirildi.

Irak'ta 300 Türk kadın yargılanıyor

Terör örgütü DEAŞ' yönelik Irak'ta yürütülen mücadelenin sonuna gelinirken, Bağdat mahkemesi Türkiye vatandaşı olan ve teröristlerle ülkeye giriş yapan ayrıca 10 kadına müebbet verirken 15 kadın için ise idam kararı verdi. 300'ü Türk vatandaşı olan toplamda 509 kişinin yargılandığı dava devam edecek. 300 kadınla yargılanan 500 kadar çocuğun ne olacağı ise tartışma konusu. Bir Türk heyetin bu durumu görüşmek üzere Irak'a gideceği öğrenildi.

Meskun mahal nedir?

İnsanların üzerinde yerleşim yeri edindiği, yapıların bulunduğu topraklara meskun denir. Halkın yerleştiği arazileri tasvir etmek için "meskun mahal" tanımı yapılır. İnsanların sürekli ya da geçici bir şekilde yaşamlarını devam ettirdiği, il, ilçe, köy, kasaba ve küçük yerleşim birimleride ortak kamu hizmetlerinden yararlanılan yaşam merkezilerine meskun mahal adı verilir. Bahsi geçen yaşam alanlarının bitişine takiben 500 metre mesafe içerisindeki alanlar da meskun mahal olarak tanımlanır.